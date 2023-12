Maçã na boca e cenoura no bumbum: chef é demitido por trote humilhante

Por justa causa. Assim parece ter sido a demissão de um premiado chef de cozinha de um hotel de luxo de Biarritz, sudoeste da França. O estabelecimento despediu o funcionário após um “incidente preocupante”, informou à AFP o grupo Hyatt, que administra a propriedade.

De acordo com informações da imprensa local, a demissão ocorreu após “um trote humilhante” realizado no início do mês. Na data, um jovem teria sido amarrado nu em uma cadeira, com uma maçã na boca e uma cenoura no bumbum durante várias horas.

Imagens registraram o ocorrido e foram publicadas nas redes sociais pelos próprios cozinheiros antes de serem apagadas. A Procuradoria de Bayonne informou à AFP que foi aberta uma investigação preliminar sobre a cena no Hotel du Palais, feita na presença do chef Aurélien Largeau, de 31 anos, e da sua equipe de cozinha.

“A direção do Hotel du Palais está ciente do preocupante incidente nas instalações do hotel e do qual circularam imagens”, disse um funcionário da multinacional americana Hyatt à agência.

Questionada sobre o caso, a Prefeitura de Biarritz, principal acionista do luxuoso hotel, preferiu não comentar sobre o assunto.

O chef Aurélien Largeau, condecorado com uma estrela Michelin, administra o restaurante do Hotel du Palais, com cinco estrelas, desde 2020. As estrelas Michelin conferem níveis de excelência culinária e prestígio aos chefs e estabelecimentos, sendo um dos principais indicadores no mundo.