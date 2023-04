Mãe de 3 filhos de Poze comenta 4ª paternidade do cantor:”Tudo de bom”

MC Poze do Rodo anunciou nesta sexta-feira (28/4) que será pai pela quarta vez, fruto de uma relação casual com uma jovem chamada Isabelly Pereira. Viviane Noronha, com quem o cantor já tem três filhos, se manifestou nas redes sociais e fez questão de esclarecer que eles já não estão juntos há muito tempo.

Viviane escreveu que a relação entre ela e o cantor é de mãe e pai dos filhos que têm em comum. Ela também desejou muita saúde e felicidade para o novo bebê e pediu para que as pessoas não confundam as coisas.

Voltaram? Mc Poze e Vivianne tomam café da manhã juntos em hotel

Voltaram? Mc Poze e Vivianne tomaram café da manhã juntos recentemente e acenderam rumores de volta

Pouco tempo depois de afirmar que eles não haviam reatado o namoro, Vivianne desabafou sobre os ataques que recebeu

Eles têm dois filhos e estão esperando um terceiro

Ao anunciar a quarta paternidade, MC Poze deixou claro que não está namorando Isabelly Pereira e que tudo aconteceu quando ele já estava solteiro. O cantor demonstrou felicidade com a notícia e afirmou que o filho ou filha será uma bênção em sua vida. Ele já até escolheu o nome, caso seja um menino: Diogo, em homenagem a um amigo.

“Fizemos o teste, o que é meu, é meu, ninguém mexe, tem que dar carinho e atenção igual a todos os meus filhos, esse vai ser mais um que eu vou amar da mesma forma, porque é meu”, revelou o cantor.

“Aconteceu! Eu não namoro a menina, não sou casado com a menina, mas aconteceu. Se Deus enviou é porque sabe que eu sou capaz de cuidar e dar carinho, porque filho é benção”, acrescentou ele.

