Mãe de Lexa passa noite em claro para apoiar cantora após polêmica

Em meio a polêmica envolvendo os gestos de MC Guimê na festa do Líder dessa quarta-feira (15/3) no BBB23, Darlin Ferrattry, mãe de Lexa, decidiu ir cedo para o aeroporto, pegar um avião com destino à casa da filha.

“Pegando o primeiro voo”, disse Darlin nos Stories. “Ja já estarei com a minha filha”.

Na publicação seguinte, Darlin postou uma foto com os olhos fechados e disse que passou a noite em claro: “Não dormi ainda”.

MC Guimê passa a mão na bunda de Dania Mendez

Internautas dizem que MC Guimê tentou apalpar seios de Dania MendezReprodução

Dania Mendez tenta tirar a mão de MC Guimê do corpo delaReprodução

MC Guimê dá tapa na bunda de Bruna GriphaoReprodução

Internautas apontam que MC Guimê tentou dar selinho em Bruna quando ela brigava com eleReprodução

Sapato tenta beijar Dania Mendez mesmo ela pedindo que ele pare