Irmã de Davi aproveita sucesso dele no BBB e se lança como influencer

A irmã de Davi Brito, Raquel, resolveu aproveitar o sucesso do irmão no BBB 24 para lançar carreira como produtora de conteúdo. Em entrevista à Caras, ela pontuou que quer trabalhar com dicas de beleza e de culinária simplificada.

“Eu estou começando, então para mim está tranquilo. Não [vou pedir ajuda, mas] vou colar com Davi”, afirmou.

Raquel e Davi são irmãos Foto: Instagram/Reprodução

Ela quer seguir carreira como influenciadora Foto: Instagram/Reprodução

E focar em dicas de beleza e culinária Foto: Instagram/Reprodução

Ela disse também que ainda não recebeu convites para fazer presença VIP em eventos e nem publicidades. Mas foi convidada para eventos, incluindo um jantar em um restaurante de Salvador, cidade em que a família mora.

Os números, no entanto, vem crescendo. Segundo a manicure, ela alcançou cerca de 86 mil pessoas no Instagram no último mês, mesmo tendo pouco menos de 10 mil seguidores.

Do lado de cá, ela acompanha o irmão e afirma que não conseguiria ter o sangue frio dele nas discussões. “Eu não tenho paciência!!! Eu seria eliminada na primeira confusão”, garante.

Sai Lula, entra Davi? Brother tem sonho de ser presidente do Brasil Davi Brito está entre os favoritos para levar o BBB 24 e já revelou os planos de virar médico. O baiano, inclusive, ganhou uma bolsa de estudos para dar o pontapé inicial na faculdade. Entretanto, em conversa com seus aliados, ele contou que pensa até em assumir o lugar de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente do Brasil.

“Eu ia estudar, focado, seguindo minha meta. Eu só ia estudar pra ser alguém na vida mesmo, grande. Ser um médico amanhã, cirurgião, estudar mais ainda, fazer um bacharelado aí…”, relatou, em papo com Alane, Beatriz e Matteus, na área externa da casa.

Na sequência, o motorista de aplicativo falou em assumir o posto máximo de nosso país. “Quem sabe, amanhã ou depois, virar até o Presidente do Brasil. Pensar grande, né, irmão. Ocupar até o lugar de Lula. É Lula saindo, e eu entrando. Bora, Brasil, tocar o barco”, completou.

Matteus aproveitou para brincar com o aliado: “Votem no Davi.” Por fim, Davi reforçou o seu plano de se tornar Presidente. “Eu tenho 21 anos de idade. Com 50 anos, eu quero, se Deus permitir, até virar Presidente. Tem que estudar, vou investir muito nos meus estudos”, encerrou.