Mãe de vítima de Jeffrey Dahmer critica Globo de Ouro para Evan Peters

Evan Peters esteve na pele de Jeffrey Dahmer na série da Netflix, e foi muito elogiado pelo seu trabalho. As famílias das vítimas criticaram

Evan Peters fez tanto sucesso na pele do serial killer Jeffrey Dahmer na Netflix que venceu o Globo de Ouro de Melhor Ator em Minissérie ou Filme para Televisão. Entretanto, ao ver o intérprete do assassino de seu filho, Tony Hughes, Shirley Hughes soltou o verbo e criticou a escolha do ator para receber a honraria.

“Há muitas pessoas doentes ao redor do mundo. As pessoas que ganham papéis de assassinos mantêm a obsessão. É uma pena que as pessoas possam pegar nossa tragédia e ganhar dinheiro”, declarou Shirley, em entrevista ao TMZ.

Jeffrey Dahmer, o canibal americanoReprodução

As vítimas de Jeffrey DahmerReprodução

Jeffrey Dahmer matou 17 homens e garotosDivulgação

Ele foi condenado à prisão perpétua em todos os casosDivulgação/ Netflix

Dahmer foi morto por um outro detento na prisão em 1994Divulgação/ Netflix

O ator Evan Petters foi quem viveu o serial killer na série da NetflixDivulgação/ Netflix

“As vítimas nunca viram um centavo. Passamos por essas emoções todos os dias”, completou Shirley.

Essa não foi a primeira vez que Shirley Hughes se manifesta contra a produção da Netflix. Em outubro, pouco menos de um mês após o lançamento da série, a matriarca concedeu uma entrevista ao The Guardian e afirmou que não assistiu a série.

“Não vejo como eles podem fazer isso. Não vejo como eles podem usar nossos nomes e divulgar coisas assim”, disparou antes de encerrar a ligação, conforme relatos divulgados pelo jornal.

Tony, que era surdo, conheceu Dahmer em um bar gay de Milwaukee em 24 de maio de 1991, segundo a Associated Press. Na mesma noite, o criminoso levou o aspirante a modelo para sua casa, drogou-o e desmembrou seu corpo.

Na versão do streaming, o psicopata ainda é mostrado doando dinheiro para ajudar nas buscas por Hughes e depois cozinhando e comendo partes do seu corpo. A história do filho da norte-americana de 85 anos é contada no 6° episódio da trama.

Outras reclamaçõesShirley não é a primeira familiar de uma das vítimas a reclamar da trama estrelada por Evan Peters. Em entrevista à revista Insider publicada no início do mês, Rita Isbell, irmã de Errol Lindsey, criticou a conduta da plataforma por nunca ter pedido autorização para as famílias e afirmou que tudo não passou de “ganância da produtora”.

Ao assistir parte da série, Isbell pensou estar diante de seu reflexo no espelho. A atriz que interpretou sua personagem usava o mesmo penteado, roupa e até e dizia as mesmas palavras proferidas por ela durante o julgamento de Dahmer: “É por isso que parecia reviver tudo de novo. Isso trouxe de volta todas as emoções que eu estava sentindo naquela época”, lamentou.

Eric, primo de Lindsey compartilhou um frame com as imagens reais do julgamento de 1992, criticando a série:

I’m not telling anyone what to watch, I know true crime media is huge rn, but if you’re actually curious about the victims, my family (the Isbell’s) are pissed about this show. It’s retraumatizing over and over again, and for what? How many movies/shows/documentaries do we need? https://t.co/CRQjXWAvjx

— eric perry. (@ericthulhu) September 22, 2022

“Minha família [os Isbells] está furiosa com essa série. Está nos retraumatizando rapidamente, e para quê?”

