Veja qual filme a Globo exibirá na Sessão da Tarde desta quarta (12/4)

Nesta quarta-feira (12/4), a emissora Globo vai exibir o filme Jogada Certa, dirigido por Sanaa Hamri e estrelado por Queen Latifah.

Leslie Wright é uma fisioterapeuta de bom coração, que nunca desistiu de encontrar um amor verdadeiro.

A mulher se vê em um situação complicada quando se apaixona por Scott McKnight, um astro do basquete, que é comprometido com sua melhor amiga interesseira. No entanto, tudo pode mudar quando Scott, depois de sofrer um acidente nas quadras, passa a ser tratado pela própria Leslie.

O elenco ainda conta com Common, Pam Grier, Paula Patton, Michael Landes e Laz Alonso.

A Sessão da Tarde começa a partir das 15h40.