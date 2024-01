Mãe de Wanessa, Zilu Godói toma atitude sobre o BBB24: “Muito difícil”

Zilu Godói, mãe de Wanessa Camargo, fez um desabafo nas redes sociais e contou que tomou uma decisão sobre o BBB24. Com a filha confinada no reality, ela revelou que vai reduzir o tempo que assiste ao programa porque o seu psicológico está ficando abalado.

Nos stories do Instagram, ela apareceu emocionada ao comentar sobre a saída de Vanessa Lopes, que apertou o botão da desistência na sexta-feira (19/01).

“Gente, vocês viram que a Vanessa apertou o botão… Eu também não estou bem porque eu estou vendo a minha filha lá dentro e eu não sei até quando ela vai aguentar. Para mim está sendo muito difícil também”, disparou.

Zilu continuou: “Eu estou deixando de assistir um pouco, até porque eu não estou tendo um psicológico legal para ver tudo isso. está mexendo comigo. E essa dor, essa coisa que eles sentem lá, as mães também sentem aqui fora”.

Zilu e Wanessa

BBB24: Zilu tira sarro da cara de Wanessa lavando louça no reality INstagram/Reprodução

Zilu-Godoi-Família-Aniversário

Zilu com Wanessa Camargo Reprodução/Instagram

Zilu-Godoi-Família-Aniversário

Camilla Camargo Reprodução/Instagram

Zilu-Godoi-Família-Aniversário

e Igor Camargo Reprodução/Instagram

foto-Zilu-Godoi-Desabafo-Invertida

Zilu Godoi Reprodução

Zilu Camargo

Zilu Godoi Reprodução/instagram

Zilu-Godoi-Marcus-Buaiz

Zilu Godoi Reprodução/Instagram

Wanessa Camargo – Zilu-capa

Reprodução/Instagram

Em seguida, a empresária voltou a falar sobre Vanessa Lopes: “Eu não sei, essa menina precisa de ajuda. Eu acho ela uma criança, uma criança linda. Eu também não sei como a Wanessa está lá dentro, o psicológico dela… Não é fácil”, encerrou.

Zilu Godói sobre Wanessa no BBB24: “Coração repleto de orgulho” Zilu Godói se declarou para a filha Wanessa Camargo nesta quinta-feira (18/01). Nas redes sociais a ex-esposa de Zezé Di Camargo publicou um texto falando sobre a saudade e o orgulho que está da cantora, que está confinada no BBB24.

“Hoje meu coração está repleto de orgulho e saudade. Como mãe, ver a Wanessa no BBB é uma mistura de emoções. Cada dia de confinamento é um dia a mais que sinto falta do seu abraço, mas também um dia a mais que me encho de orgulho pelo seu desempenho”, começou escrevendo.

E continuou: “Estar longe fisicamente é desafiador, mas a acompanho 24 horas pela telinha, torcendo em cada momento e vibrando com suas conquistas”.

Em seguida, Zilu Godói madou um recado para a filha e para os fãs que estão a acompanhando no programa.

“Wanessa, sua força e determinação iluminam nossa família e todos ao seu redor. A todos que nos apoiam, nosso muito obrigada! Continuem enviando energias positivas. Estamos juntos nessa, e eu sei que minha menina vai brilhar muito. Vamos com tudo, minha filha, sua mãe está aqui torcendo incansavelmente por você!”, encerrou.