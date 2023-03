Maior artilheiro de uma só Copa, Just Fontaine morre aos 89 anos

O francês Just Fontaine, jogador que detém o recorde mais gols marcados em uma única edição de Copa do Mundo, com 13 gols no Mundial de 1958, morreu nesta quarta-feira (1), aos 89 anos. A morte foi confirmada pela Federação Francesa de Futebol e pelo Reims, clube pelo qual o atacante foi revelado e atuou durante a maior parte da carreira.

“A morte de Just Fontaine mergulha o futebol francês em profunda emoção e imensa tristeza”, disse Philippe Diallo, presidente interino da Federação Francesa em razão do afastamento de Noel Le Graet por acusações de assédio. “Ele era uma figura emblemática, com seu incrível recorde. Ele escreveu uma das páginas mais bonitas da história da seleção francesa”, completou

Nascido no Marrocos, Fontaine era pouco conhecido mundialmente quando foi convocado para defender a França na Copa disputada na Suíça. Logo nas primeiras partidas, impressionou os adversários com sua velocidade e capacidade de finalização, Isso usando chuteiras emprestadas após danificar as suas durante um treinamento.

O atacante marcou em todas as partidas da seleção francesa durante o Mundial. Na semifinal, encarou o Brasil de Pelé, que seria o campeão, e marcou o primeiro gol sofrido pela seleção brasileira no torneio, mas não evitou a derrota por 5×2. Ainda houve margem para Fontaine brilhar na disputa do terceiro lugar, pois marcou quatro gols no triunfo por 6×3 sobre a Alemanha Ocidental.

“Bater meu recorde? Eu não acho que isso pode ser feito algum dia”, afirmou Fonatine em entrevista concedida à agência de notícias Associated Press, em 2006. “A pessoa que quiser bater meu recorde tem um desafio gigante, não tem? Ele tem que marcar dois gols por jogo ao longo de sete partidas”, completou.

Além dos feitos com a França, Fontaine foi quatro vezes campeão do Campeonato Francês, três vezes pelo Reims e duas pelo Nice, clube que defendeu após deixar o time formador. Também venceu a Copa da França por ambas as equipes. Pelo Reims, também foi vice-campeão da Taça dos Campeões Europeus, a antiga versão da Liga dos Campeões. Em toda a carreira, disputou 213 jogos e anotou 200 gols.