Maioria dos paulistanos aprova governos municipal, estadual e federal; Boulos lidera preferência em pesquisa de disputa pela Prefeitura de SP

Segundo o Paraná Pesquisas, gestões de Ricardo Nunes (MDB), Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Lula (PT) são bem avaliados por 60,8%, 63,4% e 59,8% dos eleitores, respectivamente

Reprodução/Governo do Estado de São Paulo/RONALDO SILVA/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO/Ricardo Stuckert/PR

Avaliação do eleitorado paulistano das gestões municipal, estadual e federal foi divulgado nesta quarta-feira, 27



A maioria dos eleitores paulistanos aprova as administrações do prefeito Ricardo Nunes (MDB), do governador Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos) e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). É o que mostra a pesquisa divulgada nesta quarta-feira, 27, pelo Instituto Paraná Pesquisas. Na esfera municipal, 60,8% do eleitorado aprovam o mandato do emedebista, enquanto 34,9% desaprovam. A administração Nunes é vista como ótima por 6,2% do eleitorado, boa por 28,9%, ante 39,9% que acham regular, 10,1% que dizem ser ruim, e 10,1% que julgam péssimo. A gestão Tarcísio é aprovada por 63,4% e desaprovada por 32,1%. O trabalho do ex-ministro do governo Bolsonaro é tido como ótimo por 9,6% da população, enquanto 32,3% acham ótima, 36,9% apontam como regular, 7,8% afirmam ser ruim e outros 11,7% consideram péssima – não souberam ou não opinaram somam 1,8%. Por outro lado, em âmbito federal, o terceiro governo de Lula é aprovado por 59,8% dos eleitores da maior cidade da América Latina – a gestão petista é reprovada por 37,4% dos entrevistados. Para 12,9% dos paulistanos, o governo é ótimo; 27,1% consideram bom, 30,2%, regular, outros 7,5% dizem que é ruim, enquanto 21,1% classificam como péssimo; 1,2% não souberam ou não opinaram.

Disputa municipal O Paraná Pesquisas também traz dados sobre a disputa pela Prefeitura de São Paulo. Nos dois cenários trazidos pelo instituto, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) aparece numericamente na liderança, mas há um cenário de empate técnico com o prefeito Ricardo Nunes em um deles. No primeiro recorte proposto pelo instituto, o líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) tem 35,1% das intenções de voto, contra 29% do atual mandatário da cidade. Boulos e Nunes estão tecnicamente empatados no limite da margem de erro, que é de 3,1 pontos percentuais. Em terceiro está a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP), com 7,5%, seguida pelo deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil-SP), que aparece com 5,3%. No segundo cenário estimulado, Boulos lidera com 35,8%, ante 31,1% de Nunes e 8,3% de Tabata. A pesquisa foi realizada entre os dias 21 e 24 de setembro e ouviu 1.066 eleitores no município de São Paulo, que foram estratificados em gênero, faixa etária, grau de escolaridade, nível econômico e posição geográfica. Confira abaixo os principais resultados da pesquisa: