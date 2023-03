Maíra Cardi diz que namoro com Thiago Nigro é “para o resto da vida”

Maíra Cardi fez uma longa homenagem a Thiago Nigro, o Primo Rico, em seu Instagram. Ela citou filhos e o começo do relacionamento 27/03/2023 12:45, atualizado 27/03/2023 12:45

Reprodução

Maíra Cardi homenageou e exaltou o namorado, Thiago Nigro, mais conhecido como Primo Rico, em seu Instagram nesta segunda-feira (27/3). Junto de um vídeo apaixonado em um passeio pela praia, a influencer garantiu que os dois decidiram passar o resto da vida juntos.

“Me lembro a frase dele para mim, enquanto ainda não tínhamos nada! ‘A próxima mulher que eu me relacionar será a mãe dos meus filhos e minha esposa para o resto da vida, isso está certo, eu já decidi’. Nesse dia eu pensei: ‘Essa mulher serei eu’. Pensei, mas guardei para mim!”, disse ela em um trecho.

Cópia de 3 Cards_Galeria_de_Fotos (19)

A life coach, de 38 anos, nasceu em São Caetano. Ela ganhou notoriedade após participar do Big Brother Brasil 9, onde protagonizou discussões com outros participantes e acabou eliminada ainda no 9º paredão, em 2009Reprodução/Instagram

***Maíra

Ex-mulher do jogador Marcelo de Faria, ela teve um vídeo íntimo com o ex-marido vazado no dia da eliminação do programa. Após romper com o jogador, Maíra casou-se com o humorista Viny Vieira, com quem ficou por dois anosReprodução/TV Globo

***Maíra (1)

Em 2013, ela anunciou que havia se mudado para os Estados Unidos com o então marido da época, o empresário Greto Guariz. Na Califórnia, a profissional fez cursos técnicos de nutrição e nutrição esportiva e, em 2015, lançou o programa Mayra Seca Você Reprodução/Instagram

***Maíra (2)

Maíra passou a divulgar nas redes sociais hábitos saudáveis como analista comportamental, coach de emagrecimento natural e modelo. Porém, em 2016, o Conselho Regional de Nutricionistas de São Paulo informou que ela não poderia exercer a profissão no Brasil Reprodução/Instagram

***Maíra (3)

A coach rebateu as acusações e disse que não precisava da aprovação do conselho pois tinha uma formação técnica nos EUA e seguia as regras da profissão como coach, não como nutricionista Reprodução/Instagram

***Maíra (5)

Apesar das polêmicas, a empresa de Maíra ganhou fama entre os famosos como a cantora Anitta, Samantha Schmütz, Lexa, Larissa Manoela, Sorocaba (da dupla com Fernando), Deborah Secco e Thaeme Reprodução/Instagram

***Maíra (6)

De volta ao Brasil, em 2017, ela anunciou o fim do casamento de seis anos com o Greto e, meses depois, confirmou o relacionamento com o ator Arthur Aguiar. No mesmo ano, a ex-BBB organizou um casamento surpresa com o namorado, mesmo ainda estando casada no papel com o ex-marido Reprodução/Instagram

***Maíra (7)

No ano seguinte, a influencer anunciou que estava grávida da primeira filha do casal, a Sophia. Maíra também é mãe de Lucas Cardi, de 21 anos, fruto do seu primeiro casamento com Nelson Rangel Reprodução/Instagram

***Maíra (8)

Durante entrevista para um programa de podcast, a influencer, que mora em uma cobertura no Rio de Janeiro, revelou que gastava R$ 15 mil por mês com compras de mercado para a família e os funcionários Reprodução/Instagram

***mayra-cardi-e-arthur-aguiar-no-aniversario-da-filha-sophia-880624

Defensora de uma alimentação saudável e restritiva, ela chegou a causar polêmicas nas redes sociais ao comemorar o aniversário de 1 ano da filha com uma festa sem docinhos e salgadinhos tradicionais Divulgação

***mayra-cardi-segura-bebe

A ex-BBB também teve reação negativa dos internautas nos primeiros meses de vida da Sophia, pois afirmou que não iria mostrar o rosto da menina. Além disso, imagens dela segurando a bebê com um pescoço pendurado causaram revolta Reprodução/Instagram

***Maíra (9)

Em 2020, o anúncio do fim do casamento de Maíra e Arthur tornou-se um escândalo quando ela expôs 16 traições do ator e alegou ter vivido um relacionamento abusivo e manipulador. Depois de alguns meses, eles reataram, mas logo terminaram novamente Reprodução/Instagram

***Maíra (10)

No ano seguinte, o casal anunciou que havia reatado mais uma vez o casamento. Segundo Maíra, o marido era uma “vítima da sociedade” Reprodução/Instagram

***Maíra (12)

Com o marido participando da edição 22 do BBB, ela gerou uma nova polêmica ao gravar um vídeo dando uma bronca no marido por ter comido pão no programa. Ela chegou a ser acusada de gordofobia Reprodução/Instagram

***Maíra (13)

Recentemente, a influencer compartilhou com os fãs que havia trocado de nome depois que começou a acreditar em Deus. Até então, ela era conhecida como Mayra, mas alterou para Maíra, nome de nascimento Reprodução/Instagram

“Nunca vivi nada parecido, confesso que fiquei surpresa de ter passado na entrevista hahaha, porque contei coisas bem fortes, e ainda assim ele permaneceu, então pensei esse cara já me ama e nem se deu conta!”, completou.

Veja o texto completo:

Maíra Cardi e Thiago Nigro assumiram o namoro no último dia primeiro. Ela compartilhou algumas fotos em que aparecem juntos e, na legenda, escreveu sobre a conexão que o casal tem.

Mais lidas