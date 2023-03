Maíra Cardi esclarece boatos sobre namoro e revela conversa com Arthur

Maíra Cardi veio a público nesta quinta-feira (2/3) e falou pela primeira vez sobre seu relacionamento com Thiago Nigro. Em seus Stories no Instagram, ela esclareceu os rumores que surgiram logo após assumir o relacionamento e deu detalhes de uma mensagem enviada para seu ex-marido, Arthur Aguiar.

Segundo a ex-participante do BBB, seu novo relacionamento é construído com base em muita transparência e verdade. Ela destacou que, embora Tiago seja um pouco fora desse universo de exposição das redes sociais, foi assim que ela construiu uma relação com quem a acompanha.

Camila Ferreira, Thiago Nigro e Maíra Cardi

Camila Ferreira, Thiago Nigro e Maíra Cardi

foto-abre-maira-cardi-thiago-nigro-2023

foto-Maira-Cardi-Thiago-Nigro

Thiago Nigro e Arthur Aguiar

Ator Arthur Aguiar e cantora Rafaela Porto

“A minha relação com ele acabou de começar, é muito recente”, observou Maíra, e disse que não fazia parte dos planos tornar isso público agora, somente daqui dois meses. No entanto, quando os primeiros rumores surgiram, os dois conversaram e decidiram assumir a narrativa. “Não estamos fazendo nada de errado, pelo contrário. Somos dois solteiros, estamos nos conhecendo… Qual é o problema?”, indagou.

“A gente queria viver, guardar isso pra gente, vivenciar, para depois, muito mais maduro, muito mais sólido, as pessoas podendo absorver, aí sim a gente entregaria qual a intensidade”, explicou ela sobre o motivo de não querer tornar o relacionamento público neste momento.

Boatos“Eu jamais começaria um relacionamento se não tivesse certeza de quem é essa pessoa, que os nossos princípios estão alinhados, que os propósitos estão alinhados, qual é o caráter, qual é a fidelidade…”, pontuou Maíra.

A influenciadora fez questão de esclarecer os rumores. “Estão saindo notícias por aí como se a gente tivesse começado o relacionamento enquanto ele estivesse casado, enquanto eu estivesse casada… Jamais aconteceria”, destacou ela.

“Já nos conhecíamos, já nos admirávamos, assim como tenho vários amigos que eu conheço e admiro e essa é a base inicial de tudo. Porém, tanto eu quanto ele nunca tínhamos nos olhado com outros olhos porque não cabia”, detalhou.

Arthur AguiarMaíra Cardi contou que conversou com Arthur Aguiar sobre seu novo relacionamento. “A primeira pessoa a saber antes de todo mundo, quando meu coração sentiu a primeira pontadinha pelo Thiago, foi Arthur. Eu mandei uma mensagem para ele com todo respeito do mundo”, disse.

A coach ainda enfatizou que jamais entraria em um relacionamento sem a absoluta transparência: “Eu não faria com outra mulher o que fizeram comigo porque eu sei como é essa dor e também não faria comigo porque se eu fizesse isso estaria construindo uma relação com uma base mentirosa. Ele ia à padaria e eu não ia saber se ele estava na padaria ou não. Eu não desejo isso nem para meu pior inimigo.

