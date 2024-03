Mais da metade da população do Brasil vive no litoral, aponta o Censo

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou os dados do Censo 2022, revelando que 111,28 milhões de pessoas residem próximas ao litoral brasileiro, em uma faixa de território que abrange domicílios a até 150 quilômetros da costa. Esse número representa 54,8% da população total em 2022, que era de 203,08 milhões de habitantes. Comparado a 2010, houve um aumento de quase 5 milhões de pessoas vivendo no litoral, porém a proporção da população total que reside nessa região diminuiu em relação ao período anterior. Além disso, a pesquisa apontou que 9,42 milhões de pessoas habitam a faixa de fronteira, a até 150 quilômetros dos limites do território nacional, o que corresponde a 4,6% da população do país.

Os dados foram obtidos a partir da análise dos 452.388 setores censitários do Censo 2022, que são áreas delimitadas pelo IBGE e fornecem informações detalhadas sobre a população e os indicadores sociais de cada região. Esses setores são essenciais para o planejamento do instituto, bem como para pesquisadores e gestores públicos. Os setores censitários permitem um olhar minucioso sobre os 10.670 distritos e 643 subdistritos dos municípios brasileiros, além do Distrito Federal e de Fernando de Noronha. Dentre esses setores, destaca-se o presídio da Papuda, no Distrito Federal, como o mais populoso, com 10.163 habitantes, e o Condomínio Itapoã Parque, também em Brasília, como o que possui o maior número de domicílios, totalizando 6.322 residências.

Publicada por Felipe Cerqueira

