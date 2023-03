Mais de 370 municípios estão em situação de emergência por estiagem no RS

O Rio Grande do Sul possui 375 municípios em situação de emergência devido a estiagem. Os dados são da Defesa Civil do Estado e mostram um aumento se comparado com os números divulgados na semana passada, quando 356 cidades haviam decretado situação de emergência. Deste número, 313 municípios tiveram a situação de emergência homologada pelo governo estadual e 287 foram reconhecidas pela União. Na última safra, em 2021/2022, foram 426 decretos, enquanto 417 foram reconhecidos pelo governo federal. O reconhecimento estadual da situação de emergência colabora para que as cidades recebam ajuda humanitária. Com a chancela por parte da União, as prefeituras podem obter recursos para enfrentar a seca, que afeta o estado desde dezembro. Além disso, possibilita que os produtores rurais busquem o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro). Segundo a Defesa Civil, o município decreta situação de emergência e encaminha para o órgão, que fará homologação do decreto. Em seguida, ele é encaminhado ao governo federal.

