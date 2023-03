Mais de 60 cachorros são encontrados com sinais de maus-tratos em cativeiro ilegal na Grande São Paulo

Uma equipe da Secretaria de Meio Ambiente, Habitação e Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de Ribeirão Pires, na Grande São Paulo, resgatou 64 cachorros com sinais de maus-tratos em uma cativeiro ilegal no bairro Jardim Caçula. Outros quatro cachorros foram encontrados mortos no local. O trabalho foi executado por uma equipe especializada do órgão, que atua no resgate de animais e em casos de maus-tratos. Na terça-feira, 29, foram resgatados 51 cachorros, entre adultos e filhotes. Nesta quarta-feira, 29, a equipe voltou ao local e encontrou mais 13 animais. Segundo o órgão, todos estavam sem nenhuma condição de higiene e apresentavam sinais de maus-tratos. Alguns deles apresentaram estado de desnutrição. “Todos os animais viviam em um local improvisado e sem higienização mínima, além de alguns apresentarem estado de desnutrição, entre outros problemas. Os cachorros eram criados para procriação e venda clandestina”, disse a prefeitura. Todos os animais recuperados estão passando por uma quarentena e uma série de exames para identificar possíveis doenças zoonoses. Em seguida, os cães serão encaminhados para adoção. O responsável pelo imóvel foi encaminhado ao 1º Distrito Policial de Ribeirão Pires onde foi feito um Boletim de Ocorrência. Ele responderá pelo crime de maus-tratos contra animais. A pena varia entre seis meses a um ano de prisão. Além disso, a prefeitura abriu um processo administrativo para apurar e multar casos semelhantes.

