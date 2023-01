Mandado falso de prisão emitido contra Moraes é investigado pela PF e pelo CNJ

Investiga-se a possibilidade de envolvimento de algum funcionário, mas a possibilidade de uma invasão hacker não está descartada

EVARISTO SA/AFP

Alexandre de Moraes é presidente do Tribunal Superior Eleitoral



O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a Polícia Federal (PF) investigam a emissão de um mandado de prisão falso contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. A investigação da PF corre sob sigilo e o CNJ trabalha para evitar que esse tipo de invasão não aconteça mais. É possível que o responsável seja identificaod em breve, já que se sabe que foi um usuário credenciado que acessou o sistema da Corte. Investiga-se a possibilidade de envolvimento de algum funcionário, mas a possibilidade de uma invasão hacker não está descartada. Na note desta quarta-feira, 4, o CNJ identificou o mandado de prisão falso contra o magistrado no sistema do conselho. Seria um pedido de prisão contra Moraes determinado por ele mesmo. A decisão é cheia de ironias com relação ao ministro. Como medida de segurança, o CNJ chegou a restringir o acesso à sua plataforma, mas o sistema já está completamente restaurado.

*Com informações da repórter Paula Lobão