Maníaco de BH ameaçou “cometer uma carnificina” na Record

A coluna LeoDias descobriu mais detalhes do comportamento violento do maníaco que perseguia a apresentadora Mônica Fonseca, da Hora da Venenosa, em BH. Antes de ser preso, na última terça-feira (21/3), o homem ficou rondando a Record TV e deixou uma carta no local, ameaçando que iria “fazer uma carnificina”.

Quando Mônica chegou ao trabalho na terça-feira, Fabiano da Silva Ferreira a esperava com uma caixa de bombons. A coluna apurou que ele já perseguia a apresentadora e que ela ficou muito nervosa ao vê-lo no local, momento em que chamou a Polícia.

Além da caixa de doces, o maníaco também havia levado uma carta ameaçadora para Fonseca. No papel, o homem afirmava que “só queria tê-la” e seria necessário “fazer carnificina”.

O homem, que foi denunciado há 20 dias pela apresentadora, conta com 18 boletins de ocorrência contra ele, por supostos crimes de importunação sexual e pedofilia. Ele foi preso após tentar fugir da polícia, que precisou entrar na rua da emissora pela contramão para efetuar a prisão.

