Manifestantes bloqueiam avenida em ato contra Netanyahu; assista

Protesto pede renúncia do premiê israelense e avanço na liberação de reféns que estão no controle do Hamas

Manifestação deste sábado foi crítica à gestão Netanyahu e pediu novas eleições Reprodução

16.mar.2024 (sábado) – 22h15



Manifestantes foram às ruas de Tel Aviv contra o governo de Benjamin Netanyahu neste sábado (16.mar.2024). Essa é a 2ª semana consecutiva com protestos na capital israelense. A Polícia dispersou manifestantes com canhões de água.

O ato se concentrou em frente ao ministério da defesa de Israel. Os manifestantes pediram que o governo avance na libertação de reféns que estão em posse do Hamas e a renúncia do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, além de novas eleições.

O grupo chegou a bloquear a avenida Ayalon e atear fogo em pedaços de madeira nas redondezas da base militar de Kirya, segundo o jornal Times of Israel. A polícia utilizou canhões de água e mobilizou a cavalaria para dispersar o grupo.

As negociações por um cessar-fogo devem ser retomadas no domingo (17.mar) no Qatar. As conversas haviam sido cessadas depois da morte de mais de 100 palestinos que estavam em fila esperando por comida, em 29 de fevereiro.

Assista (2m3s):