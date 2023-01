Manifestantes bloqueiam Marginal Tietê, em São Paulo, na manhã desta segunda

Por volta das 5h40 desta segunda-feira, 9, manifestantes bloquearam a Marginal do Tietê, em São Paulo, na altura da Ponte dos Remédios. A interdição foi feita com objetos e pneus em chamas. As três vias sentido capital foram interditadas, mas a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e o Corpo de Bombeiros conseguiu realizar uma limpeza para liberar o fluxo de veículos após uma hora e meio de ato. Segundo a polícia, não é possível dizer que a manifestações foi direcionada politicamente, como a que ocorreu em Brasília no último domingo, 8. Ainda assim, outros dois pontos de trânsito foram bloqueados nesta segunda em São Paulo, na Rodovia Régis Bittencourt, próximo ao quilômetro 289, em Embu das Artes; e na Ponte do Piqueri, no bairro da Lapa, zona oeste da capital paulista. Ainda no domingo, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) se pronunciou sobre os atos antidemocráticos em Brasília, afirmando que não irá permitir que o mesmo ocorra em São Paulo.

Para que o Brasil possa caminhar, o debate deve ser o de ideias e a oposição deve ser responsável, apontando direções. Manifestações perdem a legitimidade e a razão a partir do momento em que há violência, depredação ou cerceamento de direitos. Não admitiremos isso em SP! — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) January 8, 2023

*Com informações do repórter João Victor Rocha