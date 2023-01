Manifestantes permanecem mobilizados em quartéis do exército contra Lula mesmo após a posse

Vídeos publicados em redes sociais mostram que ainda há concentração de manifestantes nas portas dos quarteis em várias partes do Brasil. Em Brasília, enquanto ocorria a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), uma mulher presente no acampamento em frente ao quartel general do Exército prometia “resistir”: “A barraca do hotdog continua firme e forte, alimentando os esperançosos, todos patriotas que continuam aqui na luta”. Em Campo Grande, o protesto reforçava o apelo às Forças Armadas com faixas e carro de som. Em São Paulo, em frente ao quartel do exército da região do Ibirapuera, também continua a concentração de manifestantes, que dura pouco mais de dois meses. Faixas e bandeiras do Brasil são utilizadas nos atos. Apesar da persistência, alguns manifestantes não gostaram da decisão de Jair Bolsonaro (PL) de deixar o Brasil, em direção à Florida, nos Estados Unidos.

*Com informações do repórter David de Tarso

Leia também

Sem continuidade da isenção de taxas, postos de combustíveis aplicam aumento na virada do ano



Novas regras do PIX entram em vigor nesta segunda-feira; entenda o que muda