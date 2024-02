Manoel Soares compara perseguição a Davi com sua saída do Encontro

Em Stories publicados em seu perfil oficial do Instagram nessa segunda-feira (12/2), Manoel Soares comparou sua demissão da TV Globo com a perseguição que Davi está enfrentando no BBB 24. O apresentador não chegou a citar nominalmente a emissora carioca, o matinal que comandava com Patrícia Poeta ou mesmo a ex-colega de elenco, mas deixou no ar: “Vocês imaginam do que eu estou falando”.

“As minhas redes estão sendo bombardeadas por pessoas querendo que eu fale sobre a situação do Davi no Big Brother. E eu tomei uma decisão, desde o começo do Big Brother, de não falar sobre isso porque, como vocês imaginam, essa situação toda relembra alguns acontecimentos recentes da minha vida, em que eu sofri muito. Então, pra minha saúde mental e emocional, eu resolvi ficar na minha”, explicou Soares.

“Porém, eu acho que tem algumas questões que precisam ser abordadas porque transcenderam a esfera do programa. Nós estamos falando de um homem, jovem, negro, sofrendo psicologicamente um ataque frontal à sua identidade, no qual ele é condenado por ser quem é”, continuou.

O apresentador ainda sugeriu que o participante do BBB está sendo vítima de racismo: “Ele não tá sendo condenado pelas atitudes, ele tá sendo condenado pelo que é e está sofrendo porque ele não consegue fugir do que ele é. Essa é uma dor muito complicada, eu sei exatamente o que é isso, e vocês imaginam do que eu tô falando”.

“Mas é o que Conceição Evaristo disse: eles combinaram de nos matar, e nós precisamos manter vivo o nosso acordo de não morrer”, finalizou o jornalista.