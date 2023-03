Março Lilás: Unidades Básicas de Saúde de Teixeira de Freitas prosseguem com a realização de exames preventivos

Atendimento para realização de preventivo em Teixeira de Freitas (Foto: Wesley Morau)

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Teixeira de Freitas permanecem realizando o exame citopatológico para o rastreamento do câncer do colo do útero. As ações de sensibilização e realização de preventivos foram intensificadas devido ao Março Lilás, mês de conscientização e prevenção da doença.

O exame é voltado para as mulheres que têm ou já tiveram atividade sexual, principalmente aquelas com idade entre 25 e 64 anos. Para a realização do exame exige-se que as atendidas não estejam menstruadas, não tenham relação sexual (com o uso de preservativos) dois dias antes e não usem duchas ou medicamentos vaginais no mesmo período de tempo. O não cumprimento das orientações acarretará na não realização da coleta do preventivo.

Atendimento para realização de preventivo em Teixeira de Freitas (Fotos: Wesley Morau)

Através do diagnóstico precoce, os profissionais de saúde detectam lesões que possam indicar o estágio inicial do câncer do colo de útero para início imediato do tratamento, aumentando as chances de cura. Paralelamente, todos os enfermeiros das UBS de Teixeira de Freitas participam, no momento, de um curso de capacitação em rastreamento do colo do útero realizado pela Secretaria Estadual de Saúde em parceria com a Diretoria da Atenção Básica Municipal, para melhora da qualidade na realização dos exames.

