Marcos Uchôa, apresentador das lives de Lula, deixa a EBC

O programa foi exibido pela última vez no dia 19 de dezembro e não tem perspectiva de retorno

Ricardo Stuckert/ PR

Presidente Lula e o jornalista Marcos Uchôa durante gravação da live



O jornalista Marcos Uchôa, que apresentava a live semanal do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT), deixou a Empresa Brasileira de Comunicação (EBC). A decisão partiu dele e a exoneração foi publicada nesta terça-feira, 21, nos atos internos da empresa. Uchôa foi contratado pela EBC em março do ano passado e a partir de junho começou a comandar o “Conversa com o Presidente” todas às terças-feiras, às 8h30, espaço institucional para entrevistar Lula sobre os principais acontecimentos do governo. No dia 19 de dezembro o programa teve a sua última exibição e não há perspectiva de retorno. Procurada pela Jovem Pan, a Secretaria de Comunicação Social do Palácio do Planalto (Secom) não se manifestou.

