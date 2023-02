Margareth Menezes concilia Carnaval com mudança para Brasília

A ministra da Cultura Margareth Menezes se apresentou, neste sábado (18), no Expresso 2222. Mas além de cantar o clássico “Faraó”, ela contou como está fazendo para conciliar a agenda de ministra com a do Carnaval.

“Eu estou ministra, mas, de coração sou cantora. Estou no processo de mudança para Brasília, por necessidade. Nunca saí da Bahia para nada. Mas a vida traz essas coisas, e a gente tem que estar pronto para o que é necessário”.

Margareth também disse que ouviu conselhos de Gilberto Gil, ex-ministro da mesma pasta. “Ele disse para eu saber ouvir e fazer tudo com o coração”.

