Maria Menezes chama o público para rir ao vivo, no teatro

“Você olha pra ela e a vontade é de rir”. Com certeza, você já escutou alguém, ou foi a própria pessoa, a falar algo do tipo sobre Maria Menezes. Um rosto comum dos finais de semana, que leva um sentimento de alguém que gosta tanto da vida que consegue manter um sorriso no rosto mesmo com perrengues e agonias.

A atriz completa 30 anos de carreira e celebra com um espetáculo teatral especial, onde ela vai poder olhar nos olhos de muitas pessoas que só a viram pela TV – seja nas temporadas no Fantástico ou no Mosaico Baiano, onde atua desde 2007. Batizada de Maria Ao Vivo (Ou Mamãe Tá Aqui), a comédia entra em cartaz neste sábado (6), às 20h, no Teatro Módulo, na Pituba.

Com encenação do experiente diretor João Sanches e texto assinado por ele e pela atriz, a peça teve pré-estreia em março, durante o Curto Circuito das Artes – projeto promovido pela Fundação Gregório de Mattos (FGM). Ela explica que o Maria Ao Vivo do título é para comunicar às pessoas, que têm lhe visto muito na televisão, que vão poder vê-la presencialmente. Vale destacar que Maria participou de espetáculos teatrais de sucessos como Los Catedrásticos, por mais de dez anos, e também fez filmes como Central do Brasil e O Céu de Suely.

Já o subtítulo Mamãe tá Aqui se relaciona ao tema da maternidade, muito presente na peça. “É uma frase que toda mãe diz muito, como se tudo fosse se resolver dizendo isso. Às vezes, a mãe não sabe nem o que vai fazer pra acalmar o filho, então fala essa frase tão típica da maternidade”, afirma Maria.

No solo, Maria Menezes interpreta a si mesma e a outras personagens, fazendo uma analogia das etapas mais importantes da sua vida com os ciclos da lavagem de roupa numa máquina de lavar. “Essa lavagem de roupa suja na peça tem muito da minha ação física do espetáculo que é de lavar e pendurar roupas, mas eu faço uma analogia dessa ação física com os ciclos da vida e as etapas da lavagem”, explica.

Ela conta que tem uma relação muito forte com a máquina de lavar: “adoro esse eletrodoméstico e na criação do universo do espetáculo trouxe esse universo de lá. É uma exploração de vários aspectos da vida em geral.”

Misturando comédia, vida real e ficção, Maria expõe vivências pessoais e percepções da mulher contemporânea sobre temas como casamento, gravidez depois dos 40, vida pessoal e profissional. E acrescenta sua experiência de escuta e de interação com o público das ruas.

Sobre o retorno aos palcos, à frente de um espetáculo solo, a atriz diz: “Há 15 anos frequento diversos bairros de Salvador com o microfone na mão, ouvindo histórias da população. Agora é a vez de compartilhar minhas histórias. É a vez do teatro!”

FICHA

Espetáculo: Maria Ao Vivo (Ou Mamãe Tá Aqui)

Onde: Teatro Módulo (Pituba).

Temporada: sábados, às 20h.

Ingresso: R$ 60 | R$30, à venda no Sympla e na bilheteria.