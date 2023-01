Muito mais que dois palcos, FV23 tem um festival de atrações

A contagem regressiva já começou. No próximo final de semana, sábado (28) e domingo (29), o Festival de Verão volta para o Parque de Exposições – onde nasceu, cresceu e se tornou parte fundamental do calendário de verão da Bahia e do Brasil. O retorno acontece após quatro edições na Arena Fonte Nova e o hiato provocado pela pandemia.

O palco principal conta com uma série de encontros entre artistas consagrados e aqueles que vêm ganhando seus espaços no cenário musical do país. No entanto, o FV vai bem além disso.

Na verdade, o Festival de Verão 2023 conta com dois palcos principais: ponte e cais (com o perdão da rima). A ideia dos dois palcos é dinamizar as apresentações, diminuindo o tempo de espera entre um show e outro. Com isso, as apresentações acontecem de maneira alternada, para que ninguém perca nenhum minuto dos shows.

Por exemplo: o primeiro dia começa com Orochi e Djonga no Cais. Logo depois, Filipe Ret e Caio Luccas se apresentam no Ponte. Criolo e Ney Matogrosso voltam para o Cais enquanto Margareth Menezes, Majur e Larissa Luz tocam no Ponte. O revezamento segue até os encerramentos: Ivete e Luedji Luna fecham o primeiro dia do Cais; Ferrugem e Xande de Pilares ‘passam a régua’ no ponte.

Além deles, há a Coke Studio Eletroarena, que trará encontros entre DJs da cena local e tem o objetivo de reforçar o protagonismo da música baiana e reviver a consagrada tenda eletrônica, que fazia sucesso nas edições passadas. Próximo da Coke Studio, há um espaço relax, reservado para quem quiser dar uma descansada durante o festival

Gerente executiva da Bahia Eventos, empresa de entretenimento da Rede Bahia, Gabi Gaspari assina a direção-geral do evento e explica que uma experiência macro foi pensada para o público e, por isso, o Festival de Verão precisa ir para além dos palcos principais.

“Decidimos retomar algumas características muito próprias do evento, como a sirene antes dos shows, o encontro no pau da bandeira, a roda gigante e, claro, voltar a realizar o FV no Parque de Exposições. O público pode esperar experiências incríveis”, promete a diretora.

A abertura dos portões, nos dois dias de evento, será às 15h, com o Projeto Quabales iniciando a grade de shows às 16h. Será possível acessar o parque por entradas na Avenida Paralela e na Dorival Caymmi, facilitando o escoamento do público. No domingo, a abertura também é feita no Cais, com Xamã e Gilsons se apresentando antes de Saulo Fernandes e Marina Sena no Ponte.

Léo Santana fecha a noite no Palco Cais enquanto Ludmilla e Gloria Groove finalizam o Festival de Verão 2023 no Palco Ponte. Dos 16 shows, apenas Leo e Bell Marques se apresentam em formato solo. Todos os outros serão em parceria, como Gil e Caetano, no sábado.

“A volta para o parque reflete o quanto o Festival de Verão respeita o desejo do seu público. Antes de todo esse planejamento, ouvimos quem sempre foi frequentador do nosso evento e esse foi um dos pedidos prioritários”, detalhou Gabi.

“Além disso, sempre figuramos como um dos principais festivais de música do país e é esse lugar que vamos reocupar. Todo o ineditismo dos shows desta edição vem para mostrar o novo momento do FV que está pronto para receber todos os mundos, tribos e gostos”, completa.

O FV23 terá áreas de alimentação espalhadas pelo camarote e pista, sendo que a cerveja oficial do Festival é a Devassa. No cardápio, há opções como o acarajé, churrasquinhos e crepe. Além dos espaços musicais, também há áreas de ativações e experiências – como backdrops e stands para fotos e a Roda Gigante.

“Um festival é feito por muitas mãos e nossos patrocinadores são parte essencial de tudo que entregamos. Para tornar a experiência de quem viverá o FV23 ainda mais marcante, contamos com essas marcas parceiras para trazerem ativações que tornem os dois dias de evento recheado de música e diversão do início ao fim. Por isso, fica aqui o convite: cheguem cedo e aproveitem tudo que vamos proporcionar”, diz Gabi Gaspari.

SERVIÇO

Festival de Verão Salvador 2023

Quando: sábado (28) e domingo (29)

Onde: Parque de Exposições (Av. Luís Viana Filho, 1590 – Itapuã)

Vendas: Na plataforma Sympla ou nas Lojas South dos shoppings Salvador, Paralela, Lapa e Bahia

Ingressos: R$ 160 | R$ 80 (terceiro lote). Clube CORREIO: R$ 72