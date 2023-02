Mariana Belém mostra hotel inundado após fortes chuvas em São Paulo

Mariana Belém, filha de Fafá de Belém, usou as redes sociais para mostrar a casa inundada após as fortes chuvas que atingiram São Sebastião, em São Paulo. A atriz está hospedada em um hotel na região e o quarto dela ficou alagado, com móveis submersos.

“Perdi meu carro, saí só de camisola e bolsa com documentos. Perdi tudo, mas não morri eletrocutada nem afogada. Material se recupera”, disse.

Chuva São Paulo 1

Chuva São Pauloo

Chuva São Paulo

Mariana Belém

“Não desejo a ninguém o desespero de uma situação dessas e o medo de morrer eletrocutada, porque a água dava choque”, afirmou a cantora. Ela ressaltou ter colocado as malas em cima do armário, para evitar que fossem arrastadas pelas águas. “Não sei como consegui”.

Apesar de tudo, ela destacou que sua situação é melhor do que a de muitas pessoas. “A gente só foi saber agora que teve gente que morreu soterrada, que teve gente que perdeu tudo. Eu perdi o meu carro, mas foda-se, o que a gente pode fazer com o material, se vira. Todo o hotel estava aquela desgraça”, disse.

Chuvas em São PauloAté o momento, foram registradas, oficialmente, 36 mortes, 228 pessoas desalojadas e 338 desabrigadas em consequência das fortes chuvas que atingiram o litoral paulista entre a noite de sábado (18/2) e a manhã deste domingo (19/2). O governo de São Paulo decretou estado de calamidade pública nas cidades de Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba, Bertioga e Guarujá, as mais impactadas pelas tempestades.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou em São Paulo, na manhã desta segunda-feira (20/2), para se reunir com ministros de Estado e definir ações emergenciais para socorrer cidades que sofrem com as chuvas.