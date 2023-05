Marina Silva recebe alta do hospital, e médicos recomendam repouso em regime domiciliar

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede), recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira, 10. A informação consta no último boletim médico. Como o site da Jovem Pan mostrou, a ministra, de 65 anos, estava internada desde o sábado, 6, Instituto do Coração (InCor), em São Paulo, após testar positivo para Covid-19. Segundo o comunicado, o esquema vacinal completo para Covid-19 contribui “para que o quadro de saúde fosse controlado”, possibilitando a saída do hospital nesta quarta. “Recebe alta para permanecer em repouso em regime domiciliar”, diz o boletim. Os médicos informam ainda que a Marina Silva terá liberação para reassumir as atividades a partir da próxima semana. A internação da ministra pela Covid-19, no entanto, não foi um caso isolado. Em março deste ano, Marina passou dois dias no Hospital Brasília, localizado no Largo Sul da capital federal, também com fortes sintomas gripais e a possibilidade de ter contraído malária. Embora o resultado para a contaminação tenha sido negativo, a ministra precisou cancelar seus compromissos entre os dias 13 a 15. A possibilidade de ter malária foi levantada após encontro com lideranças indígenas na área indígena Yanomami, em Roraima, para averiguação das ações realizadas por agentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

