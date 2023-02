Marketing digital: especialista ensina como ganhar dinheiro na área

Apesar de não ser novidade, o marketing digital ainda deixa muita gente intrigada sobre a sua real capacidade de potencializar negócios no ambiente virtual. Com isso, nem todas as empresas e empreendedores autônomos investem em estratégias digitais, o que, para os especialistas, é um erro que precisa ser corrigido o quanto antes.

Guilherme Grillo, especialista na área e fundador da plataforma de ensino a distância (EAD) DankiCode, ressalta que o marketing digital é um conjunto de ações utilizadas por meio da internet com o objetivo de justamente alavancar empresas, produtos e até mesmo pessoas – não à toa, é muito utilizado por influencers.

“Cada vez mais, as pessoas buscam trabalhar nessa área. Por que isso acontece? Elas estão vendo a crescente necessidade das empresas de se posicionarem na internet”, explica o especialista.

O marketing digital ajuda a potencializar negócios no ambiente virtualGrillo sintetiza o ramo como um “canal de comunicação que visa dar dinamismo ao negócio”. Nesse sentido, ele complementa dizendo que a web funciona como se fosse uma avenida pela qual milhões de pessoas passam. “É com ferramentas e estratégias de marketing aplicadas ao mundo digital que se consegue atrair a atenção das pessoas no ambiente virtual. Sem isso, em meio à oferta abundante, a empresa não é vista”, pontua.

O expert também destaca que negócios físicos podem aumentar o faturamento ao dispor de ações no mundo digital. Entre outros motivos, isso ocorre porque a loja amplia o seu mercado endereçável, de modo que pessoas que não passam em frente ao estabelecimento também podem se tornar clientes por meio da internet.

A busca de profissionais para trabalhar nessa área não para de crescerAlém disso, Grillo lembra que, na atualidade, os indivíduos estão quase o tempo todo com o celular na mão. “Em outras palavras, isso significa que são potenciais consumidores. A empresa que utiliza mecanismos de marketing digital consegue ser muito mais presente na vida do cliente”, frisa.

Por fim, o especialista aponta que, entre as opções de comunicação e publicidade, a área é uma das mais baratas para as empresas. “Na prática, o negócio consegue atrair clientes a um custo mais baixo do que ao recorrer à publicidade tradicional. No entanto, é preciso elaborar estratégias eficientes de divulgação e posicionamento na internet”, finaliza.

Para saber mais, siga o perfil da coluna no Instagram.