Dado Dolabella se irrita com brothers no BBB24: “Tão sacaneando”

Dado Dolabella usou as redes sociais nesta terça-feira (9/1), para desabafar sobre como os outro brothers estão tratando Wanessa Camargo no BBB24. O ex-ator defendeu a cantora, que é vegana, alegando que estavam a boicotando. “Já tão sacaneando a bichinha”, falou num vídeo publicado nos stories do Instagram.

“Não sei se vocês lembram, ela chegou na casa e a primeira coisa que ela fez, que inclusive e encheu de orgulho, foi colocar o feijãozinho de molho. Pra quem não sabe, as leguminosas são as nossas proteínas. Esses grãos são onde se concentram as proteínas do reino vegetal”, explicou.

O veganismo é um estilo de vida que busca acabar com toda e qualquer exploração contra os animais. Quem segue, não come nada de origem animal, como ovos e leite, e não utilizam produtos testado em bichos ou peças de roupas que causem a morte animal.

Dolabella seguiu incomodado e comentou que a refeição dos veganos é diferenciada: “Quando foram fazer o feijão, o rapaz que tava cozinhando falou pra colocar calabresa. Ainda falaram pra ele: ‘Não, tem gente que é vegana’. E ele respondeu: ‘Coloca aí, ela tira depois’. Que história é essa? Como é que tira depois que cozinha junto?”.

Na web, internautas frisaram que foi Davi quem opinou sobre a comida da artista. Porém, a reclamação de Dado não repercutiu positivamente. “Ah, se manca bofe!”, exclamou uma pessoa. “Quero ver se ela vai cozinhar pra todo mundo da casa também”, apontou mais uma. “Tá procurando um enredo, porque o Davi falou por puro desconhecimento mesmo”, concluiu uma terceira.

Dado Dolabella se muda para casa de Wanessa Camargo

Wanessa Camargo publica primeiras fotos ao lado de Dado Dolabella

Dado Dolabella fez linda declaração de amor a Wanessa

Wanessa Camargo e Dado Dolabella posam juntos nos bastidores do Festival Eletriza

Wanessa Camargo e Dado Dolabella posam juntos nos bastidores do Festival Eletriza