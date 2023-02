Marvvila revela que tem dedo a mais na mão: “Morro de vergonha”

Marvvila aproveitou uma conversa com Ricardo Camargo para revelar que nasceu com um dedo a mais em cada mão. A cantora sofre de polidactilia e, de acordo com ela, a condição genética atingiu diversas pessoas na família.

“Eu nasci assim. Vamos lá: meu avô, minha mãe, os filhos da minha mãe, a irmã da minha mãe, os sete filhos da irmã da minha mãe, meus primos, os filhos dos meus primos. Genética fortíssima”, comentou a artista.

Mesmo confinada no BBB23, Marvvila não deixou o seu público na mão. Nesta sexta-feira (20/1), a cantora vai lançar Maliciosa, uma música que se encaixa no funk pagode e ainda tem parceria com Kevin O ChrisEllyza Oliveira

Ela explicou que o dedo nasceu na lateral da mão pendurado pelo que definiu como “um fio” e tem uma pequena unha. Marvvila relatou ainda que queria ter arrancado o que ainda sobrava do dedo a mais antes de entrar no BBB23. “Eu ia arrancar antes de vir para cá, mas não deu tempo. Eu odeio isso aqui, morro de vergonha.”

Embora Ricardo tenha dito que a condição quase não era tão perceptível, a ex-The Voice mostrou a diferença entre as duas mãos e reclamou que não ficou satisfeita com o resultado da retirada que fez anteriormente. “Isso aqui foi o que sobrou, só que ele (o médico) deixou muito ainda”, disse.

Marvvila lembrou ainda que tentou retirar a remanescência com uma amiga dermatologista, mas que não teve tempo suficiente. Mas se mostrou decidida a fazer isso.

Entenda a condição de MarvvilaA polidactilia é uma condição na qual as pessoas têm dedos a mais nas mãos ou nos pés. Normalmente, os dedos extras são mal desenvolvidos e podem ser retirados por médicos dermatologistas. A doença é provocada por uma alteração genética e pode ser transmitida dos pais para os filhos.