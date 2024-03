Wanessa rompe silêncio após ser expulsa do BBB24: “Foi um choque”

Depois de ser desclassificada do BBB24, no último sábado (3/3), Wanessa Camargo rompeu o silêncio e usou as redes sociais para se pronunciar sobre sua participação no reality show da TV Globo. Em um vídeo publicado no Instagram, a cantora desabafou: “Foi um choque”.

“Gente, desculpa a demora de vir aqui falar com vocês, mas os últimos dias têm sido bem difíceis pra mim. Eu estou assimilando tudo ainda. O Big Brother foi a experiência mais desafiadora da minha vida e foi um choque sair da maneira que eu saí. Eu nunca imaginei que sairia dessa maneira do programa”, ponderou.

A filha de Zezé Di Camargo continuou: “Mas, eu quero, hoje aqui, pedir desculpas de coração a cada pessoa que se sentir mal, machucada, ofendida por alguma palavra minha, atitude de pensamento nunca foi minha intenção”.

Wanessa ainda frisou que todo mundo é passível de uma segunda chance. “Todos nós erramos, acertamos, enquanto sociedade. E eu me incluo nisso. Mas, o mais importante é entender que estamos num processo de aprendizado constante, pra gente evoluir e eu quero muito evoluir”, completou.

A musa do Xainirô, como é chamada pelos fãs, agradeceu e finalizou a mensagem garantindo que logo voltará à sua rotina digital. “Obrigada a todos vocês que me ajudaram, que me apoiaram, a minha família, a minha equipe, a vocês que estão comigo nesses 23 anos de carreira. Obrigada quem me conhece, a quem não me conhece, obrigada pelo apoio e carinho de vocês. Em breve eu volto aqui, quando eu me organizar internamente melhor, eu volto aqui, com muito mais pra vocês, pra gente e com boas novas”, concluiu.