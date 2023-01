Matrículas da rede estadual em Itamaraju

A direção do Colégio Estadual Professora Aurivaldina Joazeiro (Antigo Colégio Modelo) informa que está com matrículas abertas.

16/01/2023 – Matrículas de alunos com deficiência – PCD.

17/01/2023 – Matrículas de alunos de outros colégios estadual.

18 e 19/01/23 – Matrículas de alunos que concluíram o 9º ano do Ensino Fundamental na rede pública em 2022.

23 e 24/01/2023 – Matrículas de alunos que não se enquadraram em perfis dos dias anteriores.

A novidade este ano é que as matrículas serão online pelo site: https://matricula.sigeduc.educacao.ba.gov.br/home que estará disponível nas datas citadas das 08:00 às 20:00 horas, não havendo a necessidade dos país e responsáveis enfrentar filas, devendo apenas após concluírem a solicitação guardar o protocolo para apresentar junto com a documentação necessária para efetivação da matrícula no prazo de 5 dias na secretaria do Colégio.

A direção salienta que mesmo as matrículas sendo online, os pais e responsáveis que necessitarem de orientação ou preferirem fazer a matrícula presencialmente, podem procurar a unidade escolar que fica situada na Rua Irmãos Andrada 1635, Bairro Jaqueira.

Por: Ascom/CEPRAJ