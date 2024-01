Mauro Silva declara apoio a Reinaldo Bastos, presidente da FPF, à CBF

A Confederação Brasileira de Futebol se prepara para eleger, em janeiro, ainda sem dia definido, o novo presidente. Mauro Silva, tetra com o Brasil em 1994, aproveitou o Instagram para prestar apoio a Reinaldo Carneiro Bastos. Por supostas irregularidades no último pleito, Ednaldo Rodrigues foi deposto do cargo em dezembro de 2023.

Em uma nota oficial, o volante destacou a atuação de Bastos como presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF).

“Sua gestão na Federação Paulista de Futebol, da qual tenho orgulho de participar, é reconhecida pela seriedade, correção e, principalmente, por ouvir a todos, sempre pensando na evolução do esporte”, pontuou.

No Instagram, Mauro Silva prestou apoio à candidatura de Reinaldo Carneiro Bastos à presidência da CBF Reprodução/Instagram

O tetra com a Seleção Brasileira em 1994 ainda convocou “todos os atletas” a apoiarem Reinaldo Reprodução/Instagram

Na sequência, o atleta aproveitou para alfinetar a concorrência. “Sem projeto, a candidatura da oposição conta com o objeto e inescrupuloso apoio dos ex-presidentes da CBF banidos por corrupção e que atuam nos bastidores para retomar o poder”, escreveu.

Em outro trecho da nota, Mauro Silva convoca todos os atletas para “resgatar o orgulho e a glória do futebol brasileiro”. “Mais do que nunca, precisamos nos posicionar e decidir de que lado estamos: de quem acredita que o futebol necessita de mudanças e profissionalismo ou de quem entende que devemos entregar o futebol às mãos de quem nos levou até essa situação lamentável”, disse.

Eleições na CBF O presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Reinaldo Carneiro Bastos, recebeu, nesta sexta-feira (29/12), o apoio de oito federações e de 30 clubes para a sua candidatura à presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A eleição para a presidência da principal entidade do futebol brasileiro deve acontecer em janeiro de 2024. Além de Reinaldo, outro nome na disputa é o de Flavio Zveiter, ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva e ex-vice presidente da CBF.