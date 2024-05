MC Binn engata namoro e conta com a aprovação de sua mãe; conheça

Após não engatar um romance com Giovanna Lima, MC Binn já estaria com uma nova namorada e, inclusive, levou a moça para conhecer a sua mãe no último final de semana. De acordo com Mariza Ventura, ele está muito feliz com a nova pretendente.

“Eu não posso contar quem é, mas em breve ele mesmo vai dizer. Ele trouxe aqui em casa para eu conhecer e adorei ela. Uma moça linda e que está fazendo o Binn feliz”, revelou.

De acordo com o jornal Extra, a eleita de MC Binn se chama Ana Laura Marques. Ela tem 23 anos, mora em Bauru, no interior de São Paulo, e é tatuadora de formação

No início do ano, a moça, que ainda joga futvôlei, pratica Jiu-Jitsu, surfe e tiro, tinha 19 tatuagens e 12 piercings espalhados pelo corpo

De acordo com o jornal Extra, a eleita de MC Binn se chama Ana Laura Marques. Ela tem 23 anos, mora em Bauru, no interior de São Paulo, e é tatuadora de formação. No início do ano, a moça, que ainda joga futvôlei, pratica Jiu-Jitsu, surfe e tiro, tinha 19 tatuagens e 12 piercings espalhados pelo corpo.

O casal compartilha o gosto por motos, pagode e funk. Se depender da mãe de MC Binn, o namoro vai para frente. “Acredito que foi o poder da oração, tanto para ela quanto para ele. Estou torcendo muito que dê certo, me apaixonei por ela”, disse a pastora. As duas trocaram follow no Instagram recentemente.

MC Binn revela tratamento para ansiedade por conta do BBB 24 MC Binn participou do BBB 24 e chegou longe — ele foi eliminado na 13ª semana, após embate direto com Davi Brito. O cantor utilizou as redes sociais, nesta segunda-feira (27/5), para revelar que vai começar a fazer tratamento para ansiedade por conta de tiques desenvolvidos no reality show da Globo.

“Boa tarde, família. Vou começar um tratamento para alguns tiques de ansiedade que surgiram durante o tempo que estava no BBB e outros que eu já tinha antes, mas se agravaram por conta da ansiedade no período que eu estava na casa”, declarou. Ele disse que está bem, mas que optou por fazer o tratamento.

Nos comentários, os seguidores de Binn desejaram coisas boas ao rapaz. “Cuidar da saúde mental e física é muito importante. Já deu tudo certo. Siga o processo e não deixe que nada o abale. Torcendo sempre para o seu bem estar”, disse uma usuária. Outra aproveitou para dar uma dica ao artista:

“Fico muito feliz em ler isso.. não sei se o tratamento envolve/engloba terapia, mas caso não envolva, sugiro que você aproveite e busque também uma boa psicóloga para te auxiliar. É importante e vai te fazer muito bem”.