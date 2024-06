MC Daniel lembra que foi cupido de MC Ryan SP e Giovanna Roque

MC Daniel usou uma rede social para falar sobre o relacionamento de MC Ryan SP e Giovanna Roque. Segundo o funkeiro, ele foi o responsável por juntar o casal.

No Instagram, ele compartilhou um clique apaixonado dos dois com a filha, Zoe, de quem ele é padrinho e falou sobre o assunto.

“Que Deus abençoe e proteja essa família. Cupido Fafa que juntou esse casal, e nasceu essa bebê milionária que nunca vai ter problemas com danones, bonecas e biscoitos”, escreveu MC Daniel em um story no Instagram.

MC Daniel Ryan SP

MC Daniel homenageia MC Ryan SP e Giovanna Roque Foto: Instagram/Reprodução

O artista já estava na cidade, quando a equipe verificou a estrutura do evento, que ia em desacordo ao contrato Reprodução/Gshow

O funkeiro alegou que o contratante não seguiu o rider técnico Instagram/Reprodução

No local, a equipe de MC Daniel verificou que o palco estava sendo sustentado por pedaços e troncos de madeira Instagram/Reprodução

MC Daniel usou as redes sociais para esclarecer o ocorrido Instagram/Reprodução

MC Daniel afirmou que o contratante assumiu o erro Instagram/Reprodução

MC Daniel janta com Jade Picon após brincadeira sobre adotar bebê MC Daniel jantou com Jade Picon no domingo (2/6) e usou as redes sociais para mostrar o encontro com a atriz. Em um vídeo, o funkeiro brincou com a rotina de viagens da ex-BBB. “Querido diário, estava 655 dias fora, em Veneza, Manhattan, Massachusetts, Grécia e Mykonos”, disse ele.

Na imagem, ele ironizou novamente. “Querido diário, de 30 dias do mês, minha vizinha passou 24 fora”, escreveu em texto. Desde o Big Brother Brasil, a influenciadora tem feito diversas viagens internacionais. Ela passou pelo Peru, pelas cidades de Nova York e Los Angeles, nos Estados Unidos, e pelo Festival de Cinema de Cannes, na França.

Jade Picon e MC Daniel moram em mansões em um mesmo condomínio na zona oeste do Rio de Janeiro. Recentemente, eles se encontraram e brincaram que tinham adotado um bebê, como se fosses uma família.

Alguns internautas chegaram a shippar o casal. “Imagina um filho deles dois que perfeição”, disse um. “Querido diário, como queria ver o Fafá com a Jade”, pediu mais um. Apesar disso, eles são apenas amigos e a bebê era filha de um amigo do Falcão do Funk.

MC Daniel revela vontade de ser pai ainda em 2024: “Se Deus quiser” MC Daniel já falou, em diversas oportunidades, sobre o sonho de se tornar pai. O funkeiro tem um relacionamento muito próximo com as crianças e reforçou, durante o Futebol Solidário, que deseja ter um filho ainda neste ano.

“Se Deus quiser”, relatou, em papo com o GShow. No evento, ele foi ovacionado pelos menores e revelou que tem muito carinho pelas crianças. “Eu mostro gostar muito de crianças, eu sou um cara muito caricato também. Muitas das minhas músicas viralizaram através das crianças; ‘Dentro da Hilux’, ‘Falcão Te Amo’”, relatou.

O cantor citou que tem um público infantil muito presente. “Acaba que as crianças dançam, veem que sou eu que canto, aí veem o clipe, já vê que eu sou o Falcão, já vê que eu sou o Máscara, aí é meio que um personagem”, declarou.

Por fim, ele contou que ainda não se acostumou com o assédio do público. “É muito estranha a sensação de chegar num lugar e todo mundo ficar eufórico, gritar, chorar, mas eu me sinto muito grato, muito lisonjeado. Eu fico muito feliz, muito grato, e espero que isso nunca suba pra minha cabeça, nem que eu pense que eu sou melhor ou pior do que ninguém por causa disso”, completou.