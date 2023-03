MC Guimê se pronuncia sobre assédio no BBB23 e fala de futuro com Lexa

Após falar de forma rápida sobre a sua eliminação do BBB23 por ter assediado Dania Mendez, MC Guimê se pronunciou oficialmente em suas redes sociais sobre seus atos dentro da casa. O cantor pediu desculpas pelo que fez, disse que sabe como machucou Dania, Bruna e também sua esposa, Lexa, com quem ele já conversou. Ele ainda deixou claro que não sabe como vai ficar seu casamento. “Eu tô aqui pra pedir de coração o meu sincero perdão”, disse.

“Fala, galera! Tô aqui pra conversar com vocês, entendo a gravidade da situação, sinto muito por tudo que aconteceu no programa, peço desculpas sinceras a Dania, a Lexa e a Bruna, e a todas as mulheres que de certa forma se sentiram ofendidas. Essa jamais foi a minha intenção”, iniciou o cantor.

frame-MC-Guimê-Dania-Mendez

MC Guimê passa a mão na bunda de Dania Mendez

frame-MC-Guime-Dania-Mendez

Internautas dizem que MC Guimê tentou apalpar seios de Dania MendezReprodução

frame-MC-Guime-Dania-Mendez

Dania Mendez tenta tirar a mão de MC Guimê do corpo delaReprodução

frame-MC-Guime-Bruna-Griphao

MC Guimê dá tapa na bunda de Bruna GriphaoReprodução

frame-MC-Guime-Bruna-Griphao

Internautas apontam que MC Guimê tentou dar selinho em Bruna quando ela brigava com eleReprodução

frame-Cara-de-Sapato-Dania-Mendez

Sapato tenta beijar Dania Mendez mesmo ela pedindo que ele pare

MC Guimê admitiu que errou e disse que está disposto a aprender com seus erros: “Acredito que com nossos erros, a gente pode aprender, a gente pode evoluir. E eu tô aqui pra isso, tô disposto a isso e tô revendo todas as minhas atitudes. O Big Brother era um grande sonho pra mim. Eu tô muito triste com tudo isso que aconteceu, mas eu entendo completamente a decisão do programa.”

Sobre o casamento com Lexa, o cantor disse que é um momento difícil para os dois, mas que sabe o quanto machucou a esposa. “Agora é um momento muito delicado pra mim e pra Lexa, que eu sei que tá sofrendo muito com tudo isso. Eu amo muito ela e eu também tô muito magoado por tê-la ferido, magoado. Ela nunca mereceu isso, me apoiou. De lá de dentro eu já imaginava, mas quando eu saí da casa eu tive oportunidade de ver tudo que ela fez por mim enquanto estava lá dentro”, declarou.

Guimê ainda volta a pedir desculpas e fala que não sabe como será o futuro do seu casamento.

“Espero que a Lexa me perdoe, tivemos uma conversa, agora é dar tempo ao tempo”, avisou.

Leia o pronunciamento de Guimê na íntegra“Fala, galera! Tô aqui pra conversar com vocês, entendo a gravidade da situação, sinto muito por tudo que aconteceu no programa, peço desculpas sinceras a Damia, a Lexa e a Bruna, e a todas as mulheres que de certa forma se sentiram ofendidas. Essa jamais foi a minha intenção.

Acredito que com nossos erros, a gente pode aprender, a gente pode evoluir. E eu tô aqui pra isso, tô disposto a isso e tô revendo todas as minhas atitudes.O Big Brother era um grande sonho pra mim. Eu tô muito triste com tudo isso que aconteceu, mas eu entendo completamente a decisão do programa.

Agora é um momento muito delicado pra mim e pra Lexa, que eu sei que tá sofrendo muito com tudo isso. Eu amo muito ela e eu também tô muito magoado por tê-la ferido, magoado. Ela nunca mereceu isso, me apoiou. De lá de dentro eu já imaginava, mas quando eu saí da casa eu tive oportunidade de ver tudo que ela fez por mim enquanto estava lá dentro.

De fato, tudo isso que aconteceu tá me fazendo muito mal, me fez muito mal. Mas eu tenho fé, eu vou buscar renovar as minhas forças, eu vou acreditar sempre no dia de amanhã, melhor do que hoje, melhor do que ontem.

E eu tô aqui pra pedir de coração o meu sincero perdão a todos vocês que, de certa forma, se sentiram ofendidos com a situação. Espero que a Lexa me perdoe, tivemos uma conversa, agora é dar tempo ao tempo. Espero que vocês também me perdoem.

Obrigado por me ouvirem até aqui, Deus abençoe, hoje e sempre.”

Fique por dentro!Para ficar por dentro de tudo sobre o universo dos famosos e do entretenimento siga @leodias no Instagram.

Agora também estamos no Telegram! Clique aqui e receba todas as notícias e conteúdos exclusivos em primeira mão.