Entenda por que a mãe de Medina chama Yasmin Brunet de “atriz pornô”

Yasmin Brunet foi anunciada no Camarote do BBB24 e o passado da modelo voltou a repercutir nas redes sociais. Ela é ex-esposa de Gabriel Medina e, apesar do bom relacionamento com o surfista, nunca se bicou com a ex-sogra, Simone Medina.

Durante o relacionamento das celebridades, Simone chegou a afirmar que o matrimônio do filho e ex-nora não tinha amor. “Eu sabia que não ia durar, entendeu? Eu mesma falei, e ele sabe, que dava até dezembro pra terminar tudo. Gabriel, ele é intenso em tudo. Ele é intenso no apaixonar, ele é intenso na hora que não quer mais, ele deleta. Ele é intenso. Eu conheço. E paixão acaba. Entendeu? Não era amor”, disse Simone.

Os pais não aprovavam o casamento e Gabriel Medina se distanciou dos familiares para viver com Yasmin Brunet. Simone chegou a relatar, na época, que era papel dela, como mãe, ser a pessoa prudente: “Eu sou mãe, sou a parte madura do negócio. Eu não posso agir como criança.”

Após o fim da conturbada relação de Gabriel Medina e Yasmin Brunet, Simone afirmou que a modelo era uma “atriz pornô” e que tinha vídeos íntimos dela com o filho. Yasmin negou o caso, mas a história repercutiu e deixou clara a desavença com a ex-sogra.

Confirmada no BBB24

Um dos nomes que surgiram praticamente em todas as supostas listas dos novos participantes do BBB24, Yasmin Brunet foi confirmada nesta sexta-feira (5/1) como uma das sisters do reality da TV Globo. A ex-mulher do surfista Gabriel Medina se preparou e muito para a estadia na casa mais vigiada do Brasil e alheia a tretas, usou um programa para apagar todas as publicações do X, antigo Twitter, para ninguém reviver opiniões do passado.

Para quem não sabe, a modelo é filha de Luíza Brunet com o empresário argentino Armando Fernandez e, desde muito cedo, seguiu os passos da mãe nas passarelas e nos editoriais de moda. Ela ainda fez vezes de atriz, ao participar do elenco de Verdades Secretas, dando vida a uma garotas de programa.

Yasmin foi casada durante 15 anos com o também modelo Evandro Soldati. Os dois ficaram juntos de 2005 a 2012, quando anunciaram a separação. Em 2020 a loira engatou um romance com Medina, oficializando a união em 2021, mas se separaram um ano depois.

Solteira desde o fim de seu casamento com Gabriel, Yasmin foi apontada como affair de Luan Santana e MC Daniel.