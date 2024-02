“Me reconheço como preta”, diz Mell Muzzillo após crítica de atriz

O remake da novela Renascer irá manter o triângulo amoroso envolvendo Damião, José Bento e Ritinha. Contudo, a direção da novela optou por uma mudança no perfil da personagem feminina que não agradou atriz que interpretou a primeira versão.

Ritinha, que em 1993 foi interpretada por Isabel Fillardis, será vivida por uma atriz afro-indígena. Contudo, ela disse não se sentir representada pela escolha de Mell Muzzillo para o papel. “Como eu me sentiria representada? Tiraram uma negra a botaram uma indígena”, declarou.

Em entrevista à Folha de São Paulo, a jovem atriz que dará vida a personagem rebateu o comentário da colega de profissão. “Sou afro-indígena e desde muito nova tenho letramento racial. Me reconheço como mulher preta. Os meus traços são indígenas e por ter um cabelo liso, muitas vezes acontece isso, ser invalidada como preta”, falou Mell.

Renascer: "Inocente e esperta", diz Mell Muzzillo sobre Ritinha, sua personagem

Ela é atriz e influenciadora

E Afro-Indígena tupinambá

E fará a personagem Ritinha na novela Renascer

A atriz entra na trama neste sábado (17/2) e falou sobre representatividade. “O Brasil não é composto por brancos e pretos apenas. Estamos aqui, e na verdade fomos os primeiros!”, diz. “Para mim é importante estar chegando no horário nobre juntamente com Adanilo, Xamã e Mac Suara”, afirmou, citando outros atores com ascendência indígena.