“Me sinto fortalecida”, diz Janja após almoço com embaixadoras

Primeira-dama se reuniu com representantes de 19 países dias depois de ter seu perfil no X (ex-Twitter) invadido por hacker

Janja, ministras do governo Lula e embaixadoras de 19 países em almoço organizado pela embaizadora da Suécia A primeira-dama Janja Lula da Silva foi convidada para almoçar com embaixadoras de 19 países nesta 6ª feira (15.dez.2023). Ela compartilhou fotos do encontro em seu perfil no Instagram e declarou se sentir “fortalecida e inspirada” em momentos como esse. A primeira-dama manifestou que quer desenvolver projetos com as embaixadoras para ampliar a presença de mulheres em espaços de poder em decisão. As ministras Anielle Franco (Igualdade Racial), Aparecida Gonçalves (Mulheres) e Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovação) acompanharam Janja no evento.

Veja imagens do evento:

Cláudio Kbene/Presidência da República

(Da esq. para a dir.) Anielle Franco, ministra da Igualdade Racial, Aparecida Goçalves, ministra das Mulheres, a primeira-dama Janja Lula da Silva e Luciana Santos, ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação

A primeira-dama Janja Lula da Silva (esq.) e Karin Wallensteen, embaixadora da Suécia no Brasil