Médico se incomoda e solta o verbo por chamarem Davi Brito de “doutor”

Davi Brito sempre disse no BBB24 que sonhava ser médico e acabou ganhando uma bolsa da estudos para isso. No dia em que anunciou a vitória do baiano, Tadeu Schmidt chamou o rapaz de “doutor” e o tratamento parece ter incomodado algumas pessoas.

Uma semana após o fim do reality, Evandro Reis, especialista em feridas, teve um comentário seu viralizado sobre o termo usado para definir o campeão do programa. Na publicação, o médico soltou o verbo e afirmou que tratar o baiano assim é uma “ofensa” à classe.

“Como médico negro formado com muita dificuldade, vindo de família humilde, órfão de pai aos cinco anos. Depois de vender jornal aos dez anos para ajudar em casa. Vender cozinha para pagar meu curso técnico de enfermagem. Trabalhar a noite como técnico para cursar enfermagem. Lutar muito como enfermeiro para fazer medicina. Chegar e ver o pessoal chamando esse cara de doutor chega a ser ofensa para mim e todos os meus colegas. Quando ele sentar nos bancos de uma faculdade cursar seis anos, mais três de residência quem sabe ele possa ser chamado (de doutor)”, disparou ele.

Em contato com o site BNews, doutor Evandro confirmou a veracidade do comentário e enfatizou seu posicionamento: “Não acho que ele seja merecedor do título. Conheço vários jovens negros que lutaram e lutam para concluir suas faculdades. Esses sim merecem”, garantiu.

Outro especialista já havia criticado a bolsa de estudos No início de março, viralizou um vídeo do médico Waines Rodrigues fazendo duras críticas à bolsa de estudos que Davi Brito ganhou no BBB24, após ser escolhido por Wanessa Camargo para participar da dinâmica de um dos patrocinadores do programa. O baiano garantiu que sua entrada no reality era para realizar o sonho de ser um especialista em saúde, embora o doutor, residente em neuroradiologia, discorde.

“Um leigo, em geral, vai aplaudir [ter ganhado a bolsa para cursar medicina]. Nossa que bom, um negro. Ele venceu? Não. Quem perde com isso é ele e a sociedade. Primeiro, uma bolsa de medicina, assim, eu diria, que é no mínimo escatológico. É um crime. Como eu posso dar um diploma para uma pessoa que, no mínimo, teria que ter um conhecimento muito amplo em física, biologia e matemática”, falou num vídeo publicado no TikTok.

Waines seguiu e afirmou que antes de julgar a ação, buscou saber mais sobre Davi, no entanto, se referindo de forma pejorativa: “Antes de falar, eu estudar a vidinha, ele não tem. Então, quando você entra [na faculdade], você tem bioquímica, biofísica e bioestatística, que são conhecimentos básicos pra você se tornar médico. Então, eu não posso dar uma bolsa pra ele”.

Rodrigues frisou que antes de mais nada, o baiano precisaria mostrar seu mérito e capacidade para cursar uma profissão que cuida de outras pessoas. “Antes, ele tem que provar que merece essa bolsa, passando no vestibular ou nesses ENEM [Exame Nacional do Ensino Médico] que inventaram na vida, juntamente com as suas cotas [para negros, pardos e indígenas], para dizer que eu sou incapaz de estudar e ter um conhecimento pra passar numa prova”, reforçou.

O radiologista, diretor das clínicas Anchieta e Kvida, em Uberlândia, Minas Gerais, ainda ressaltou que o sistema de cotas do Governo Federal para dar acesso das minorias à Educação Superior diminuía a própria raça e o intelecto de quem se beneficia. “Quer preconceito maior que isso?”, encerrou deixando a reflexão.

Na web, internautas de revoltaram com a declaração e apontaram racismo. Outro médico, Felipe Bute, rebateu: “Oxe! Mas ele estudou, concluiu o ensino médio. Só rico pode cursar faculdade privada? Tem muito filhinho de papai que faz faculdade de medicina que não sabe nem escrever o nome, é empurrado de semestre em semestre e sabemos muito bem disso”.

“Rapaz para de falar bobeira, passar uma vergonha dessa. Você jura que os alunos que fazem medicina todos tem esse conhecimento?”, “Alguém diz a este senhor que tem muitos médicos formando em medicina sem saber medicina”, “É tão simbólico esse ódio que a existência de Davi tem despertado em algumas pessoas. O Brasil do Brasil mostrando sua cara” e “Ganhou a bolsa ou o diploma? Falando em bolsa, coloca uma de colostomia na tua boca”, foram outras reações.

Waines Rodrigues já foi preso por assédio O médico Waines Rodrigues, que criticou a bolsa de estudos que Davi Brito ganhou no BBB24, após ser chamado por Wanessa para participar e ganhar de uma dinâmica com um dos patrocinadores do programa, já foi preso por abusar de uma grávida de 7 meses. O caso foi registrado em 2011.

Segundo o Boletim de Ocorrência, o crime aconteceu quando a moça foi realizar uma ultrassonografia numa clínica de Uberlândia, Minas Gerais. Quando os dois ficaram sozinhos no consultório, depois da secretária do radiologista deixar a sala, Waines a assediou sexualmente. Essa seria a primeira visita da mulher com Rodrigues.

Ao MGTV, da TV Integração, a gestante garantiu ter buscado o auxílio de um advogado. Na ocasião, testemunhas garantiram que ela estava bastante assustada e com o emocional bem abalado. No corpo de delito, foram encontrados hematomas. Waine negou, mas foi preso e levado para a colônia penal Jacy de Assis, na cidade mineira.

A coluna Fábia Oliveira ainda apurou algumas reclamações sobre a falta de profissionalismo e de respeito do médico, que é diretor das clínicas Anchieta e Kvida, foi acusado de desrespeito com os pacientes. “Sem compromisso, abusado”, disse uma pessoa no Reclame Aqui, que marcou atendimento, mas esperou mais de 3 horas, sem sucesso.

“Minha esposa tinha uma consulta às 14h. Ficamos das 13h30 às 16h45 aguardando ele, pois havia saído para o almoço e não retornou até esse horário. Inclusive, nem as funcionárias dele sabiam onde ele estava. Tentaram entrar em contato várias vezes e ele não respondeu as mensagens, nem atendeu as ligações”, declarou em 2023, após se frustrar com a maneira com que o especialista os trataram.

Depois da repercussão sobre a crítica a Davi, que foi apontada por internautas como racismo, Waine Rodrigues excluiu suas redes sociais. A conta chega, não é, meus amigos leitores?