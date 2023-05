Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 10 milhões; confira os números sorteados

A Mega-Sena acumulou neste sábado, 13. Nenhum dos apostadores acertou as dezenas do concurso 2.592. Os números sorteados foram: 15 – 17 – 28 – 34– 35– 51. Como não houve vencedor, o próximo sorteio da Mega será na quarta-feira, 17, às 20h. O prêmio para quem acertar as seis dezenas pode chegar a R$ 10 milhões. De todos os apostadores, 26 apostas ganhadoras em todo Brasil acertaram cinco dezenas e faturaram R$ 80.203,83 referente à quina da modalidade. Já 2.783 acertaram quatro dezenas e levaram R$ 1.070,42. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos

