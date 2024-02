Mega-Sena acumula e sorteia R$ 58 milhões neste sábado

A Caixa Econômica Federal realiza neste sábado, 17, o sorteio do concurso 2.689 da Mega-Sena, que premiará o valor acumulado de R$ 58 milhões para os acertadores das seis dezenas. O sorteio será feito a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo e poderá ser acompanhado por transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5 e os participantes podem jogar no horário de funcionamento de qualquer casa lotérica do país, ou até às 19h (horário de Brasília) pelo site da Caixa. Os sorteios da Mega-Sena são realizados três vezes por semana, às terças, quintas e aos sábados.