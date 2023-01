Menina de 10 anos se desequilibra e cai do 3º andar de prédio em Simões Filho

Uma menina de 10 anos se desequilibrou da janela do quarto e caiu do 3º do prédio onde mora em Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador (RMS), na noite desta sexta-feira (27). Segundo testemunhas, um varal de roupas teria amortecido a queda.

Moradores relataram ainda que a menina estava consciente e que aparentemente não sofreu fraturas expostas. O acidente aconteceu no conjunto habitacional Residencial Universitário II, no bairro de Vida Nova.

De acordo com a Polícia Militar, equipes da 22ª CIPM foram acionadas para o local e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que levaram a criança ao Hospital Municipal de Simões Filho.

Até o momento, não há mais detalhes sobre as circunstâncias do acidente.