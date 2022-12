O vencedor de um bolão da Copa do Mundo, Milton Gonçalves, de 51 anos, foi encontrado morto em um rio nesta segunda-feira, 19, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. Segundo a polícia, a vítima foi vista pela última vez com vida no domingo, 18, quando havia saído de casa para buscar o prêmio de R$ 150. A Polícia Civil do Paraná instaurou um inquérito para investigar o caso e testemunhas serão ouvidas nos próximos dias.