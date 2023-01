Menina de dez anos é morta após ser baleada enquanto brincava no Rio de Janeiro

Uma menina, de 10 anos, morreu após levar um tiro no tórax na noite desta quarta-feira, 25, enquanto brincava na rua, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Militar (PM), que atendeu o caso, a vítima foi atingida após um veículo passar atirando. Até o momento, ninguém foi preso. A Polícia Civil investiga o caso. A PM informou que uma equipe realizada patrulhamento no centro da cidade quando foi abordada por um motorista, que disse estar socorrendo Rafaelly da Rocha Vieira. Os policiais auxiliaram e foram até a UPA de Jardim Íris, onde a criança não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. Testemunhas já foram ouvidas e câmeras de monitoramento estão sendo analisadas. Moradores da região fizeram um protesto na manhã desta quinta-feira, 26, e atearam fogo em caixotes de madeira. Rafaelly completou dez anos há seis dias e sua festa de aniversário ocorreria neste sábado, 28.

