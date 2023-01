Menino de 10 anos acerta as seis dezenas da Mega da Virada, mas mãe não registra bilhete

A Mega da Virada de 2022 foi o motivo de uma grande decepção na cidade de Cajazeiras, no sertão da Paraíba. Uma família foi impedida de se tornar milionária após a mãe Linda Inês não registrar o bilhete de seu filho, Pedro Henrique, de 10 anos, que teria acertado seis dezenas sorteadas. Em entrevista a uma rede de TV local, a Diário do Sertão, Inês afirmou que noites antes chegou a sonhar que seria a grande vencedora do prêmio. Ela comprou jogos para ela e Pedro que, no início, registrou uma sequência de dezenas e foi alertado pela mãe para mudar a disposição dos números, “muito próximos”, segundo Linda Inês. O garoto havia marcado os números 04-05-10-34-58-59, que viriam a ser sorteados no dia 31 de dezembro. Apesar da perda de Inês e Pedro, cinco apostas venceram o maior prêmio e serão presenteados, ao todo, com mais de R$ 500 milhões.

