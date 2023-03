Mercadão determina novas regras aos lojistas para acabar com o ‘golpe da fruta’

O Mercado Municipal de São Paulo, mais conhecido como Mercadão, determinou novas regras aos comerciantes para tentar acabar com o “golpe da fruta”, no qual os clientes são coagidos a comprar os produtos por preços acima da média. A medida foi anunciada pela concessionária responsável pela administração do espaço. Agora, os lojistas não estão permitidos abordar os clientes com facas de metal, apenas com facas de plástico. Além disso, os comerciantes devem manter ao menos um metro de distância do cliente, que também não pode ser abordado por mais de um vendedor de uma vez. O Mercadão, localizado no Centro de São Paulo, é um dos principais pontos turísticos da capital. Além da venda de fruta, o sanduíche de mortadela e o pastel de bacalhau são refeições famosas comercializadas no local.

