Metrópoles tem três trabalhos finalistas no 45º Prêmio Vladimir Herzog

O Metrópoles está concorrendo com três trabalho no 45° Prêmio Vladimir Herzog, um dos mais prestigiados do país. O portal de notícias e a TV Globo estão empatados em primeiro lugar com o maior número de indicações. Também estão na lista de finalistas projetos da Revista Piauí, Agência Pública e O Globo.

A reportagem Ouro líquido do Metrópoles disputa a categoria Produção Jornalística em Multimídia e o especial O rastro da lama está entre os top 3 trabalhos de Arte. O livro Sem Máscara, do colunista Guilherme Amado, editado pela Companhia das Letras, aparece na lista dos melhores lançamentos do ano.

A divulgação dos premiados acontece em 10 de outubro, após a sessão pública de julgamento. A solenidade de premiação e uma roda de conversa entre os vencedores está marcada para 24 de outubro, em São Paulo.

Os trabalhos A matéria especial Ouro líquido conta os detalhes de uma briga de território, no Sul do Pará, entre as comunidades ribeirinhas e as empresas que produzem dendê. Do Pará à Bahia, a jornalista Rebeca Borges e a fotógrafa Rafaela Felicciano percorreram 5,7 mil quilômetros para denunciar como a cadeia produtiva do dendê impacta povos quilombolas e indígenas.

Há histórico de trabalho análogo à escravidão, expropriação de comunidades tradicionais e impactos ambientais. A reportagem contém diversos recursos interativos produzidos pela equipe de arte, comandada por Gui Prímola. O designer Caio Ayres criou o desenho gráfico e os infográficos do especial a partir das imagens captadas por Cícero Pedrosa Neto.

Yanka Romão ilustrou o mito iorubá, Lohany Kayná narrou a história e Tauã Medeiros animou o vídeo. Leonardo Hladczuk editou os documentários que compõem a matéria. O material que chegou à redação foi coordenado por Lilian Tahan, Priscilla Borges, Otto Valle, Olívia Meireles, Leilane Menezes, Daniel Ferreira, Michael Melo e Pedro Bedê.

A reportagem já levou o Premio a la Excelencia Periodística, concedido por La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) — uma das honrarias mais importantes do jornalismo — na categoria Cobertura de Notícias na Internet. Além disso, o trabalho recebeu medalha de excelência no prêmio The Best of Digital Design, organizado pela Society of News Design, na categoria Design: Social Issues.

No trabalho O rastro da lama, a repórter Carinne Souza e o fotógrafo Gustavo Moreno passaram uma semana em Brumadinho (MG) para contar a história das mães solo que perderam seus companheiros na tragédia da Vale. As mulheres enlutadas encararam a dolorosa missão de tornar-se inteiramente responsáveis pela criação dos filhos, assolados pelo rompimento da barragem.

O editor de arte do Metrópoles, Gui Prímola, liderou a equipe de design que desenvolveu recursos multimídia da reportagem. Caio Ayres criou infográficos interativos a partir de imagens de satélite que mostram o trajeto do mar de lama. O profissional também usou usou vídeos e fotos chocantes parar mostrar o tamanho da tragédia. O designer ainda ilustrou dezenas de imagens para dar a melhor dimensão do impacto do rompimento da barragem.

A edição do conteúdo ficou por conta de Lilian Tahan, Priscilla Borges, Otto Valle, Olívia Meireles, Rebeca Oliveira, Daniel Ferreira, Michael Melo e Pedro Bedê. Leonardo Hladczuk editou os vídeos captados pela equipe em loco. O trabalho contou também usou imagens de Igo Estrela na época da tragédia. Viviane Morais revisou todo o material.

A equipe de tecnologia composta por Allan Rabelo, Daniel Mendes, Mateus Moura, Saulo Marques e Wellington Monteiro desenvolveu os códigos e colocou a página no ar.

Com base em apuração exaustiva e acesso a inúmeras fontes que gravitam o núcleo do poder, o livro Sem máscara do colunista do Metrópoles Guilherme Amado reconstitui os bastidores do governo Bolsonaro a partir da eclosão da pandemia de Covid-19.

Na publicação, o jornalista faz a crônica da presidência durante seu período de mais aguda instabilidade institucional. O autor dá atenção tanto a personagens-chave da cena política quanto àqueles que habitam as sombras (ou os subterrâneos) do então presidente Jair Bolsonaro (PL).

O prêmio O Prêmio Vladimir Herzog reconhece o trabalho de jornalistas que colaboram com a defesa e promoção da democracia, da cidadania e dos direitos humanos e sociais. Já em sua primeira edição, em outubro de 1979, o concurso ajudou a chegada da Anistia, em agosto do mesmo ano, e a mobilização pelas eleições diretas para presidente da República, que só ocorreu em 1989.

O concurso é uma reverência à memória do jornalista Vladimir Herzog, preso pela ditadura civil-militar, torturado e morto em 25 de outubro de 1975 nas dependências do DOICodi, em São Paulo.

Na edição do ano passado, o Metrópoles venceu a menção honrosa com a reportagem A rota do tráfico humano na fronteira da Amazônia na categoria Produção Jornalística em Multimídia. Em 2020, o portal foi finalista com duas reportagens. A série Elas por Elas e a matéria especial Carros-fortes, Homens Indefesos disputaram a mesma categoria.