Michelle Bolsonaro e Braga Netto marcam presença em jantar do PL

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o ex-ministro Braga Netto participaram, na noite desta segunda-feira (30/1), de jantar promovido pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, em um restaurante de alto padrão em Brasília. O encontro reuniu deputados e senadores eleitos do Partido Liberal.

O jantar serviu para o presidente da sigla dar as boas-vindas aos novos parlamentares da legenda. Outro assunto na pauta da reunião foi a candidatura de Rogério Marinho à Presidência do Senado.

Ex-ministro do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Marinho representará o PL na disputa pelo controle do comando da Mesa Diretora da Casa. O senador eleito pelo Rio Grande do Norte terá o apoio das bancadas do Republicanos e do PP, do também ex-ministro Ciro Nogueira.

Rogerio Marinho no jantar do PL 1

Rogério Marinho (PL-RN) chega ao jantar promovido pelo PL, em BrasíliaVinícius Schmidt/Metrópoles

Rogerio Marinho no jantar do PL 2

Marinho fala à imprensa antes de jantar do PLVinícius Schmidt/Metrópoles

Rogerio Marinho no jantar do PL 3

Marinho é candidato à presidência do Senado pelo PLVinícius Schmidt/Metrópoles

Flavio Bolsonaro no jantar do PL 1

Flávio Bolsonaro (PL-RJ) também marcou presença em jantar da legenda com congressistas eleitosVinícius Schmidt/Metrópoles

Flavio Bolsonaro no jantar do PL

Vinícius Schmidt/Metrópoles

Flavio Bolsonaro no jantar do PL 2

Vinícius Schmidt/Metrópoles

Bia Kicis no jantar do PL

Deputada federal Bia Kicis (PL-DF) também esteve presente no evento promovido pelo presidente do PL, Valdemar Costa NetoVinícius Schmidt/Metrópoles

Ze trovao no jantar do PL

Zé Trovão, eleito deputado por Santa Catarina, também esteve no localVinícius Schmidt/Metrópoles

Carla Zambelli no jantar do PL

Carla Zambelli (PL-SP) chega para jantar do PL na capital federalVinícius Schmidt/Metrópoles

Nikolas Ferreira no jantar do PL

Nikolas Ferreira (PL-MG), candidato que teve a maior votação para deputado federal em 2022Vinícius Schmidt/Metrópoles

A bancada do PL diz ter alcançado o número mínimo de votos necessários para eleger Marinho.

No sábado (28/1), o PL contabilizava, ao menos, 35 votos para Marinho e outros 35 votos para Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que é candidato à reeleição. Com o avanço das negociações ao longo do final de semana, a bancada já afirma ter o apoio de 41 dos 81 senadores para a eleição, que ocorre nesta quarta (1º/2).

Marinho falou com a imprensa na entrada do jantar e endossou o tom otimista às vésperas da eleição. “Ainda faltam dois dias para o pleito, mas nós estamos muito animados. Eu acredito que, se eleição fosse hoje, a gente teria condições de vencer. Até quarta-feira muita coisa pode acontecer”, disse o senador.