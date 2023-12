Michelle critica fala de Lula sobre “comunista” no STF

Em evento do PL Mulher, ex-primeira-dama afirmou que a “maior revolução sangrenta” da história foi com comunistas

Durante discurso no Paraná, Michelle relembrou fala de Lula sobre Dino ser “comunista”; ministro foi aprovado pelo Senado Federal para assumir cadeira no STF Reprodução/Youtube – 2.dez.2023

PODER360 16.dez.2023 (sábado) – 20h39



A presidente do PL Mulher, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, criticou neste sábado (16.dez.2023) a declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre ter um “comunista” no STF (Supremo Tribunal Federal) –em referência ao futuro ministro da Corte, Flávio Dino.

“Nós temos que orar sim, nós temos que clamar a Deus porque nós vimos o próprio líder, o próprio presidente falando, cheio de alegria, quase não conseguia falar, que o sonho dele de quase 3 décadas, aquele projeto que ele não descansou até realizar, se concretizou com um comunista dentro do STF […] Onde aconteceu a maior revolução sangrenta foi com um comunista, que perseguiu cristãos, não foi por falta de aviso”, declarou Michelle durante evento do PL Mulher, no Paraná.

A fala de Michelle é sobre o discurso de Lula durante abertura da 4ª Conferência Nacional de Juventude, realizado no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, na 5ª feira (14.dez). Na ocasião, o presidente celebrou que “pela 1ª vez na história” o governo conseguiu colocar um “ministro comunista” no STF.

“Vocês não sabem como eu estou feliz hoje. Pela 1ª vez na história desse país, conseguimos colocar na Suprema Corte um ministro comunista, um companheiro da qualidade de Dino”, disse o petista.

Assista (1min2s):

O rótulo de “comunista” foi usado pela oposição como forma de crítica à Dino desde sua indicação. No início de dezembro, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que o novo ministro é apaixonado por Lenin e Stalin.

Indicado por Lula para vaga no STF, Dino foi sabatinado na 4ª feira (13.dez) no Senado Federal. Recebeu no plenário da Casa Alta 47 votos favoráveis e 31 contrários à sua indicação.

No STF, Dino deve herdar a relatoria de processos de interesse da direita, como ações sobre o indulto natalino que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) concedeu a policiais e militares durante o seu governo, e sobre a conduta do ex-chefe do Executivo durante a pandemia de covid-19.

Apesar das críticas de Michelle à celebração de Lula quanto a Dino no STF, a própria ex-primeira-dama também comemorou quando o hoje ministro André Mendonça foi aprovado no Senado Federal.

À época, Michelle pulou e orou pela aprovação do ministro “terrivelmente evangélico” –como era chamado por Bolsonaro–, mesmo o Estado sendo laico, ou seja, deve haver uma separação oficial entre Estado e religião.

Assista (1min50s):